Včeraj do 24. ure so v Sloveniji evidentirali tri nove okužbe, je sporočila vlada. Novih smrti ni bilo, skupno število smrtnih primerov ostaja 102.​Na območju Slovenije so včeraj opravili nekaj manj, 537 testiranj. Vseh doslej od začetka epidemije je bilo 63.365. Skupaj se je število okuženih povzpelo na 1460.Število hospitaliziranih bolnikov je bilo 42, kar je eden več kot včeraj. Na intenzivni negi jih ostaja 10, kar je enako kot včeraj. Odpustili niso nikogar.