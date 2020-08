Neurje povzročilo veliko škode, najhuje je bilo v Prekmurju

Preberite še: Gasilci imajo zaradi neurij polne roke dela



Meteorne vode ogrožale objekte

Kako kaže danes?

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, napoveduje Arso. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.



Jutri bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo nastala še kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Včeraj pozno popoldan so predvsem severni del države, a tudi druga področja v državi, znova zajela neurja v kombinaciji z močnim vetrom in dežjem, ponekod je padala tudi toča, so sporočili iz Centra za obveščanje Republike Slovenije.Največ dela so imeli gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb in delavci elektra na območju občin Destrnik, Domžale, Laško, Moravske Toplice, Muta, Nova Gorica, Podvelka, Ptuj, Sevnica in Šentrupert.Po do sedaj zbranih podatkih so na centru zabeležili 34 intervencij, angažiralo se je 12 gasilskih enot, od tega dve poklicni. Največ dela so imeli z črpanjem vode iz različnih objektov, odstranjevanjem podrtih dreves in prekrivanjem streh objektov, meteorne vode so zalile tudi nekaj cest in ogrožale več objektov.V Solkanu je v zalitem železniškem podvozu obtičalo osebno vozilo, veter je podrl električni drog v Gortini pri Muti, električna oskrba je bila motena na območju Podvelke, na območju Ptuja pa sta se na lokalno cesto sprožila dva manjša zemeljska plazova.V okolici Moravskih Toplic je bila debela kot jajce, je poročal portal Neurje.si. Najbolj je prizadela sadovnjake in vinograde, je poročal Večer.Neurje je v občini Muta podrlo več dreves, ki so jih odstranili gasilci. Ti so posredovali tudi pri usmerjanju hudournikov, ki so ogrožali ceste in objekte ter pogasili podrt električni drog v naselju Gortona. Brez elektrike je tam ostalo 70 odjemalcev, dežurni delavci Elektra Celje pa so škodo odpravili, poroča uprava za zaščito in reševanje.V Sevnici je neurje podrlo semafor, ki so ga odstranili dežurni vzdrževalci. Gasilci so posredovali pri odmaševanju jaška z meteorno vodo, promet sta tam ovirali dve podrti drevesi.V občini Šentrupert je v krajih Prelesje, Rakovnik pri Šentrupertu in Bistrica pri Mokronogu veter deloma razkril tri strehe stanovanjskih hiš in dveh gospodarskih poslopij. Podrlo je smreko na železniško progo in drevo na cesto v Rakovniku pri Šentrupertu. Pri tem so posredovali gasilci PGD Šentrupert ter delavci cestnega podjetja in Slovenskih železnic.