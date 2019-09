FOTO:Včerajšnje neurje zahtevalo kar 169 intervencij, zaliti tudi šolski objekti

Preberite tudi:

Danes zjutraj in dopoldne bo dež od zahoda ponehal, napoveduje Arso . Postopoma se bo jasnilo, popoldne bo sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija.



Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Burja na Primorskem bo slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Slovenijo so včeraj v popoldanskih urah zajele nevihte z močnimi nalivi , ki so se zavlekli v večer in noč ter v številnih predelih Slovenije povzročili vrsto preglavic. Posledice neurja so znova zaposlile več sto gasilcev. Kot danes poroča Center za obveščanje Republike Slovenije, so do 6. ure zjutraj imeli 169 intervencij, v katerih je sodelovalo 245 gasilskih enot.Kot dodajajo, so gasilci iz objektov črpali vodo, s tehničnimi intervencijami varovali ljudi in premoženje, pokrivali strehe, ki jih je odkril veter, odstranjevali podrta drevesa, bilo je pa tudi več udarov strel. Tako so gasilci pogasili štiri požare na objektih in dva v naravi. Sprožili so se tudi štirje zemeljski plazovi.Center za obveščanje na svojem portalu izpostavlja intervencije v Brežicah, kjer je bilo poplavljenih in razkritih več objektov, pri čemer so že zavarovali plaz na cesti Dvorce–Cerina, več objektov je bilo zalitih v Hrastniku, v Domžalah je neurje razkrilo več streh stanovanjskih hiš in industrijskega objekta, v Tunjiški mlaki v občini Kamnik pa je strela povzročila požar v gospodarskem objektu.Na prvi dan pouka je zalilo več šolskih objektov. Hudo je bilo v Postojni, kjer je padala toča in poplavilo je prostore dveh osnovnih šol, objekt vrtca in gostinski lokal. V Hrpeljah je poplavilo prostore osnovne šole.Posledice neurja so znova na Ptuju, kjer je zalilo več kleti, v Kidričevem so iz sedmih stanovanjskih hiš izčrpali meteorno vodo, zavarovali poplavljen podvoz in iz njega odstranili osebno vozilo. V občini Lukovica je v močnem neurju veter odkril streho stanovanjske hiše in podrl dimnik. V občini Sevnica je bilo v neurju poplavljenih več cest, sprožilo se je nekaj plazov.Tudi občino Škocjan, predel okrog Bučke in sosednjih vasi je prizadelo močno neurje. Na ceste sta se usula zemljina in pesek, podrtih je bilo več dreves na cesti med Dolenjimi Raduljami in Rako, voda je zalila nekaj objektov. Zalitih je bilo tudi več objektov in cest v občini Trbovlje.Hudo je bilo tudi v občini Zagorje ob Savi. Tudi tam je zalitih več objektov in poškodovana javna infrastruktura, sprožilo se je nekaj plazov, vodotoki so prestopili bregove. V Velenju je voda prodrla v kletne prostore stanovanjskih objektov, garažne hiše in poslovnih zgradb.Gasilci so posredovali še v Hajdini, Juršincih, Celju, Cerkljah na Gorenjskem, Šenčurju, Komendi, Črni na Koroškem, Šentjanžu pri Dravogradu, Slovenj Gradcu, Krškem, Litiji, Dobrni, Kromberku in Novi Gorici, Šmartnem pri Litiji ali Vodicah.