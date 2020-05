Ve, koliko poslancev je dobilo ponudbo

Gregor Židan do nedavnega zatrjeval, da ni v nobeni stiski, pravi Zdravko Počivalšek. FOTO: Blaž Samec/Delo



Huda suša v proračunu

Ta vlada dela dobro, vlada Marjana Šarca pa je bila kot gledališče, je ocenil Zdravko Počivalšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Zdaj imamo vsebino, pri prejšnji vladi pa je šlo predvsem za umetniški vtis«



»V koalicijo nisem šel, da bi Janeza Janšo pri njegovih šestdesetih letih spreminjal. In tudi ne, da bi se ukvarjal z vsako besedo ali tvitom, če hočete. Če bi se, bi pomenilo, da sem pozabil, kaj je moja temeljna odgovornost v vlogi ministra,« odgovarja Zdravko Počivalšek na vprašanje, ali ga ne moti odnos predsednika vlade do medijev, pravosodja, njegov način komunikacije z javnostjo.



V intervjuju za Sobotno prilogo je primerjal tudi vse tri koalicije, v katerih je bil minister. Ta vlada dela dobro, vlada Marjana Šarca pa je bila kot gledališče, glavni igralec je igral, da zgodbo vodi, za njim pa je zadeve vodil režiser.



Prestopa dveh poslancev SMC sta stranko pretresla in razočarala, ni pa res, da bosta od poslanske skupine ostali le še dve poslanki, zavrača ocene, predsednik SMC in gospodarski minister. Na morebitne predčasne volitve so pripravljeni, pravi, in tudi, da natančno ve, koliko njegovih poslancev je dobilo ponudbe za prestop.Zdravko Počivalšek poudarja, da jedo nedavnega zatrjeval, da ni v nobeni stiski. Pred vsemi poslanskimi kolegi in ministri pa je nato izjavil, da ima tako sanjsko ponudbo , da je ne more zavrniti. In prestopil v SD. O podrobnostih pa da poslanca ni spraševal. »To očitno ni človek za politiko, ker v njej ni mesta za korupcijo, politika ne more biti stvar trgovine in trenutnega navdiha ... Jasno sem povedal, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo in kdo je slišal te besede. Mislim, da bo kmalu vse prišlo na pravo mesto,« je med drugim povedal v intervjuju za jutrišnjo Sobotno prilogo.Odgovor na interpelacijo, ki jo je opozicija vložila proti njemu zaradi sumov o nepravilnostih pri nabavah zaščitne opreme, je pripravil, vladi ga bo predvidoma poslal v ponedeljek. Med pomembnimi zadevami, s katerimi se ukvarja koalicija, je ustanovitev demografskega sklada, o čemer bi v državnem zboru lahko razpravljali že na junijski seji. Kako natančno ga bodo zastavili, dogovora še ni, SMC pa po njegovih besedah ne bo nasprotovala ukinitvi DUTB, SDH in DSU, katerih premoženje naj bi prenesli na novi sklad.Pred koalicijo je odločitev o rebalansu proračuna, pričakovati je reze v predvideno porabo. Na ta sklep napotuje dejstvo, da je realizacija prihodkov v proračun v začetku tega tedna le dobrih 28 odstotkov od predvidenih 10,8 milijarde evrov; od tega na primer DDV le 24 odstotkov, trošarin pa slabih 27 odstotkov. »In kaj zdaj? Naj ugasnemo luč? To je seveda res, kar pravite. Jasno je, da v tem trenutku nimamo toliko prihodkov, kot smo jih načrtovali. Zato se bomo zadolžili in vložili v revitalizacijo gospodarstva. Rezi v predvideno porabo bodo, kje bo treba rezati, pa se še nismo pogovarjali. Na strani porabe proračuna bomo morali biti zelo racionalni, o jeseni smo se šele začeli pogovarjati, zavedamo pa se, da bo zdravstveni krizi sledila tudi ekonomska. Kako globoka bo, je odvisno od uspešnosti vnovičnega zagona gospodarstva. Načrtovano porabo bomo racionalizirali in spremenili. Obseg reza je odvisen tudi od tega, kako uspešni bomo z ukrepi v turizmu,« je med drugim povedal v intervjuju.