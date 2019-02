Več avtonomije za boljše rezultate

Ljubljana – Kakšno šolo hočemo v prihodnosti? Kakšen bi bil zmagoviti model šole za 21. stoletje? Obe vprašanji sta za milijon dolarjev, kot se je izrazil Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije. Z njima se teoretično in praktično ukvarjajo mnogi. Ravnatelji opozarjajo na nekatere vidike, ki bi se jih morala lotiti šolska oblast, svoje predloge za prihodnji razvoj slovenskega šolstva pa so pripravili tudi v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.»Naš šolski sistem je mnogo preveč reguliran in je zaradi tega zelo trd in rigiden. O avtonomiji šole in učitelja ...