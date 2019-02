Več budnih oči za varnejše počutje v Piranu

IGD kazniva dejanja Piran Foto Zx Igd

Manj odvisnikov, več redarjev

Piran – »V zadnjih dveh letih je bilo v Piranu vlomljeno v 70 odstotkov od skupno 80 lokalov v mestu. Ogorčeni in zaskrbljeni smo, saj je nedopustno, da lastniki ponoči dežurajo pred lokali, da zaposleni več nočejo delati v nočnih urah,« je na seji varnostnega sosveta o težavah s kriminalom povedaliz Skupine za varen in prijazen Piran.»Ko zjutraj prihajamo na delo, ne vemo, ali bodo vrata cela ali razbita. Mnogi med nami zaradi takšne situacije razmišljajo o selitvi dejavnosti iz mesta,« še pravi Peljhan. Piranski podjetniki in tudi prebivalci niso najbolj zadovoljni s tem, da so dosedanje politike zgodovinski in turistični biser spremenile v po njihovem socialni geto, v katerem je glede na število prebivalcev nadpovprečno preveč kriminala, na prvem mestu povezanega s preprodajo prepovedanih drog. Piran, ki uradno premore okoli 4500 prebivalcev, je v zimskih mesecih mesto duhov, saj v resnici v njem prebiva 1500 do 1800 stalnih meščanov. Vsi ti so še posebej pozimi pogosto tarče tatov.Komandir policijske postaje Piranje Pirančanom predstavil statistiko in delo policistov, ki prav tako opažajo, da so predvsem pozimi v porastu velike tatvine z vlomi. V lanskem letu so prejeli 18 prijav vlom v gostinske lokale. Navedbe o večjem številu vlomov v poslovne lokale držijo: »Pri čemer pa se splošna varnost v Piranu ni poslabšala. Obravnavali smo namreč manj vlomov v stanovanja in na splošno nekaj manj vlomov kot v letu 2017. Zabeležili pa smo manjši porast drugih premoženjski dejanj, kjer gre za manjše (bagatelne) škodne primere. Teh je bilo lani 71, predlani pa 52. Ne moremo govoriti niti o izstopajoči varnostni problematiki na področju javnega reda,« je povedal Kordič in pojasnil, da so kazniva dejanja večinoma povezana z odvisnostjo od prepovedanih drog. Storilci poskušajo priti do dnevnega izkupička v lokalu.Pirančani so predlagali, da bi morali iz mesta preseliti metadonsko ambulanto, v kateri se zdravi po 140 odvisnikov (to je za tako majhno mesto zelo veliko število), preselili pa naj bi tudi Kažun, to je zavetišče za brezdomce. Aleš Kordič meni, da bi selitev metadonskle ambulante iz Pirana bil zagotovo možen ukrep, vprašanje pa je, kam bi jo preselili in kakšne bi bile posledice v novem okolju. Kordič se strinja, da bi v Piranu zaradi gostote naseljenosti in specifične problematike mesta morali zagotoviti 24-urno navzočnost dveh policistov v opazovalni službi. To bi po njegovem ključno vplivalo na varnost v mestu. »Žal se zmanjševanje števila kadrov v policiji nadaljuje in o tem, koliko je zaposlenih policistov, odločajo v državnem vrhu,« meni komandir policijske postaje Piran.Županje povedal, da bi varnostne službe za zagotovitev dveh stalno prisotnih redarjev v nočnem času zahtevale na leto kar 150.000 evrov. To se zdi Zadkoviću previsok strošek, zato bodo večje število redarjev poskušali zagotoviti iz svoje občinske redarske službe.Policisti so vsem podjetnikom svetovali postavitev več varnostnih kamer, ki jim pomagajo pri obravnavi primerov navkljub temu, da se vlomilci prej zakrijejo s kapucami ali kapami.Pirančani so prepričani, da bi že boljša mestna razsvetljava in ukrepanje proti vse bolj javnemu zbiranju in preprodaji mamil, pa tudi samozaščitno ravnanje občanov pomagali pri preprečevanju kriminala v mestu. V piranski občini je varnost posebnega pomena za uspešno poslovanje turističnega gospodarstva. V dosedanjih raziskavah so turisti dajali varnosti v Piranu visoko oceno (4,4 od petih možnih). Tako stopnjo varnosti bi morali za vsako ceno ohraniti, je odgovorne in vpletene za vprašanje varnosti pozval direktor Turističnega združenja Portorož