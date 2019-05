Več denarja iz tujine kot v domovine migrantov

Ljubljana – Prilivi nakazil, ki v Slovenijo prihajajo iz tujine, pogosto od izseljenih ljudi, so višji od odlivov iz Slovenije v tujino, torej tudi nakazil tujcev v svoje domovine. To je le ena od ugotovitev v obsežni raziskavi, objavljeni v publikaciji Naš skupni dom. Študija, ki so jo pripravili pri Inštitutu RS za socialno varstvo v sodelovanju s Slovensko karitas, ponovno dokazuje tudi, da je največji del preseljevanja povezan z delom, združevanjem družine in izobraževanjem.»Poglavitne ugotovitve raziskave so, da je priseljevanje in odseljevanje pomemben del razvoja naše družbe. Če poenostavim, migranti več prispevajo, ...