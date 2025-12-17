Več izbire, več samostojnosti – konec zgodb o deložacijah ljudi z oviranostjo?

Poslanci bodo odločali o noveli zakona o socialnem varstvu, ki prvič sistemsko ureja storitev podpore v skupnosti za otroke in odrasle z oviranostjo. Spremembe izenačujejo pogoje delovanja nevladnih organizacij in javnih zavodov ter omogočajo stabilnejše financiranje izvajalcev.

Nevladne organizacije poudarjajo, da bo storitev okrepila pravico oseb z oviranostjo do življenja v skupnosti ter njihove možnosti izbire. Pobudniki opozarjajo, da je takšna podpora pravna obveznost države po konvenciji o pravicah invalidov in pomemben korak v deinstitucionalizaciji.