Več kadrovskih potez na področju zdravstva

Zamenjali so tudi vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vlada je na današnji seji sprejela nekaj kadrovskih potez. Med drugim je na ministrstvu za zdravje za državno sekretarko imenovala. Z mesta vodje direktorata za zdravstveno varstvo so razrešili. Farkaš Lainščakova je bila doslej zaposlena v Splošni bolnišnici Murska Sobota kot višja zdravnica specialistka, odgovorna za vodenje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, so zapisali v sporočilu po seji vlade.Leta 2005 je diplomirala iz medicine, leta 2009 doktorirala iz biomedicine in leta 2010 postala specialistka javnega zdravja. Kot zdravnica sekundarijka je delovala na kliničnem oddelku za žilne bolezni v UKC Ljubljana, v Zavodu za zdravstveno varstvo Celje pa kot specializantka. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je delovala kot nacionalna ekspertka za področje javnega zdravja.Za svoje dosedanje delo je prejela številne nagrade in priznanja, med drugim priznanje Zdravniške zbornice Slovenije za medicinski dosežek leta 2018 pomurske regije. Je tudi predsednica slovenske mreže za promocijo zdravja v bolnišnicah in članica mnogih domačih in mednarodnih organizacij. Pri svojem delu je bila vključena v strokovno in raziskovalno delo na več področjih in je mentorica mladim raziskovalcem in recenzira pomembne mednarodne znanstvene publikacije.Vlada je danes tudi imenovalaza generalno sekretarko na ministrstvu za zdravje, in sicer s 6. julijem, imenovana pa je do 5. julija 2025.je vlada razrešila s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko, pri čemer so pojasnili, da direktorat ukinjajo oziroma ga združujejo z direktoratom za zdravstveno varstvo.Zamenjali so tudi vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno varstvo. Namesto, ki jo je na ta položaj sicer imenovala že aktualna vlada po tem, ko je morala oditi z vrha Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je vlada danes imenovala. Zamenjala je tudi vodstvo direktorata za dolgotrajno oskrbo. Namestoso za v. d. direktorja imenovaliVlada je zamenjala tudi predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Izola. Razrešila je dosedanje članein. Do izteka mandata sveta zavoda, to je do 17. maja 2021, pa so v svet imenovaniin. Je pa nov mandat vlada danes podelila direktorju urada za kemikalijeza dobo petih let.