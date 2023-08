Več kmetij še vedno odrezanih od sveta

Zgornja Savinjska dolina se še vedno bori za vsak novi meter dostopa do domačij. A višje ležeče kmetije in domovi bodo še nekaj časa odrezani od sveta. Kot je povedal župan Gornjega Grada Anton Špeh, je okoli deset kmetij dostopnih samo peš, v najboljšem primeru bi do njih prišli v štirinajstih dneh. Podobno je v Solčavi, županja Katarina Prelesnik ocenjuje, da bi do vseh morda prišli v mesecu dni.

»Z vso energijo občanov se trudimo, da bi čim prej spravili stran ves nasuti material in nesnago, čistimo prepuste, odstranjujemo kamenje. V teh dneh je bilo pri nas od 150 do 200 prostovoljcev, imamo tudi ekipe iz Nemčije in Avstrije z mehanizacijo,« razlaga solčavska županja Katarina Prelesnik. Materiala in drugih odpadkov, ki jih je treba odpeljati, je ogromno, koncesionarja imajo v dolini, kamor ceste ni več. »Odlično sodelujemo z Gorenjsko in Jezerskim, odpadke so nam odpeljali v Kranj,« je še povedala Prelesnikova.

V gostilni Zadružnik je uničeno vse, v hiši je bilo dva metra vode. FOTO: Blaž Samec/Delo

V Solčavi se je sprožilo več plazov, eden izmed njih je družini odnesel hišo. Družino so zdaj nastanili na kmečkem turizmu. Izgubili so tudi štiri mostove. Dogovarjajo se za postavitev pontonskih, ki so jih pripeljali iz tujine. »Težava je, ker pri takem mostu potrebuješ precej prostora, ki ga pri nas ni,« je dejala Prelesnikova. Alojz Strmčnik, do katerega smo v sredo prišli po deskah, postavljenih po podrtem mostu čez Savinjo, je pričakoval, da bodo tam postavili pontonski most. »Avtomobile smo k sreči rešili, zdaj pa lahko z naše kmetije pridemo le peš po tem podrtem mostu čez Savinjo. Ko se je to zgodilo, je bilo vsega konec v petih minutah. Ko sem tu hodil, sploh nisem videl, da je most podrlo,« razlaga Strmčnik.

Dolgotrajna sanacija

Njegova kmetija ni edina, ki nima dostopa. »Do dveh kmetij je možno samo peš, in to pol ure hoda po precej strmi poti. V Klobaši je odneslo cesto, tam so od sveta odrezane dve kmetiji in tri stanovanjske hiše. Samo peš je možno iti, pa še nevarno je,« je dejala Prelesnikova. Kdaj pričakuje, da bodo lahko prišli do vseh, čeprav delajo ves čas? »Če me ima Bog rad, bom čez en mesec mogoče rekla, da smo bili dobri.«

Gornji Grad je opustošila Dreta s pritoki in zalila tudi gasilski dom. FOTO: Blaž Samec/Delo

V središču Solčave že več kot petdeset let stoji Zadružni dom, v njem ima Ivica Poličnik gostilno. Take ujme še zdaleč ni pričakovala: »V četrtek zvečer smo normalno zaključili. Res je zelo padalo, ampak nihče si ni mislil, da se bo to zgodilo. Naslednji dan je bilo tu dva metra vode, blata, vsega. Vse je uničeno. Kuhinja, vsa oprema, samo malo zaloge smo rešili. Ampak gostilna je uničena v celoti. Sami tega zagotovo ne bomo zmogli sanirati. Še okolica je uničena. Tudi če gostilno usposobimo, gosti ne morejo priti, ker ni varno.«

Zalilo tudi gasilce

V Gornjem Gradu se je razbesnela Dreta s pritoki. V gasilskem domu, ki stoji tik ob Dreti, je bilo več kot 2,5 metra vode, razlaga gornjegrajski župan Anton Špeh: »Danes se morda že zdi, da tu ni bilo nič, ampak v teh dneh smo naredili ogromno. Zelo hitro smo se organizirali, takoj začeli čistiti in reševati, kar se je dalo. Hiš je bilo zalitih več kot sto!« Med tistimi, ki je imela stanovanje popolnoma zalito, je bila Nataša Vinko. Živi tik ob Dreti, sprva je še reševala stanovanje: »Ne morete si predstavljati, kako je drlo. Vrata sem zaprla, ščitila z brisačami, odejami. Potem me je poklicala soseda, da me bo prišel rešit njen mož z lestvijo.« Rešili so jo skozi okno na drugi strani stanovanja, komaj je pobegnila deroči vodi. V stanovanju je bilo kmalu dva metra vode: »Samo tisto, kar sem imela oblečeno, mi je ostalo.«

Nataša Vinko je komaj pobegnila iz stanovanja, in sicer skozi okno, čez ograjo in ciprese. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na pomoč v Gornji Grad so prišli Francozi in Nemci, po Špehovih besedah jih je okoli 30 z mehanizacijo. Zdaj je ključno, da se prebijejo do tistih kmetij, ki so še vedno odrezane od sveta. V občini je namreč podrlo ogromno mostov, prepustov, vseh plazov sploh še niso prešteli, pravi Špeh: »Okoli deset kmetij je še odrezanih. Lovci so našli neko pot, vojska je šla do njih peš za moralno podporo. Prosili so za hrano, ki smo jo dostavili s helikopterji, do nekaterih pa s traktorji. Upam, da bomo do vseh prišli v 14 dneh.«