Več kot 400 srbskih državljanov, ki so obtičali v Sloveniji, jutri domov

Srbski državljani so v avtomobilih pet dni in noči čakali v avtomobilih v okolici srbske ambasade, da bi jih Srbija sprejela nazaj v domovino. Foto: Voranc Vogel

Šofer Andjelo Blešić, eden od več kot 400 srbskih državljanov, ki premražen čaka v Sloveniji. Foto: Voranc Vogel

»Ravnokar smo izvedeli za odločitev, da bo Srbija sprejela svoje državljane,« je za Delo zgodaj popoldne povedalz ministrstva za zunanje zadeve. Kasneje smo na ministrstvu izvedeli, da je okoli treh popoldne poklicala veleposlanica Republike Srbije v Sloveniji. Očitno je šele takrat, po petih dnevih, srbski predsednikprižgal zeleno luč za vrnitev svojih državljanov v domovino ob izbruhu koronavirusa, za kar je bila potrebna široka akcija slovenske diplomacije.Kot smo poročali sinoči, so obtičali v Sloveniji srbski državljani, ki so v domovino bodisi le potovali skozi našo državo bodisi so zaposleni v Sloveniji in so hoteli zaradi epidemije bolezni covid-19 domov. Izkazalo se je, da jih ni le 150, kot smo poročali včeraj: za pot v konvoju iz Slovenije v Srbijo se jih je prijavilo več kot 400. Po vsej verjetnosti se bodo odpeljali iz Slovenije jutri zjutraj. Do takrat jim bo prenočišče v športni dvorani Ježica uredila mestna občina Ljubljana.Čeprav so srbski mediji še včeraj poročali, da so državljani Srbije dobrodošli doma in da jim država pomaga priti domov, za ljudi, s katerimi smo se pogovarjali v Ljubljani, to ni veljalo. Ko so se pripeljali na srbsko mejo, v Srbijo niso mogli vstopiti, ker je država v petek svoje meje tudi za svoje državljane zaprla, so pripovedovali.Tako so srbski državljani danes že peti dan v Sloveniji, na parkiriščih pred mejo v Gruškovju, pred mejo Obrežje, na ljubljanskih ulicah in pred srbsko ambasado v Ljubljani. V teh dneh jih ni prišel iz njihove ambasade nihče niti pozdravit, so povedali.Povsem drugače so se obnašali slovenski organi in prebivalci Ljubljane. Stekli sta široka akcija pomoči ujetim srbskim državljanom in diplomatska akcija urejanja vrnitve v Srbijo na najvišji državni ravni – med slovenskim premierom, hrvaškim premieromin predsednikom Srbije. Kot kaže, je bila uspešna.»Če nam ne bi uspelo, bi se lahko zgodila civilizacijska katastrofa. To ni meddržavni, pač pa civilizacijski problem. Med čakajočimi srbskimi državljani so tudi majhni otroci. Sploh se ne spomnim, da bi kakšna država kdaj tako ravnala s svojimi državljani,« je dejalSrbski državljani so bili prepuščeni samim sebi in upali na usmiljenje lastne države pet dni. Niso potrebovali finančne niti tehnične pomoči, le dovoljenje, da se lahko vrnejo domov. Srbija je namreč celo svojim državljanom v petek prepovedala vstop.Potem ko smo mediji poročali, kako zmrzujejo sredi Ljubljane pred svojo ambasado, kjer nimajo ne hrane ne postelje, pa tudi stranišča ne, so dobili pomoč. Obiskali so jih slovenski notranji minister, županje organiziral Rdeči križ, da so jim prinesli vroč čaj in sendviče, pred ambasado pa so jih po tem, ko so za dogajanje izvedeli iz medijev, obiskali tudi mnogi njihovi rojaki, ki bivajo v Sloveniji. Ti so čakajočim gostoljubno ponudili prenočišče, za vse pa vendarle ni bilo prostora, je povedalZ mestne občine Ljubljana so sredi dneva sporočili, da so v sodelovanju s slovensko vlado zagotovili prostor za bivanje v športni dvorani Ježica, v katero so namestili zložljiva ležišča, ki so pripravljena za primer naravnih nesreč. Tam imajo na voljo tudi sanitarije. Vlada bo vsem državljanom Srbije zagotovila zdravstveno varstvo. Odzvali so se tudi nekateri gostinci in jim priskrbeli obroke hrane, so sporočili srbskim državljanom in slovenski javnosti.»Hvala vsem, ki so nam pomagali. Brez ministra Aleša Hojsa, župana Zorana Jankovića in inšpektorjapa seveda medijev ne bi bilo nič. Tako pa smo že sinoči in nato danes zjutraj dobili hrano, policistka Daniela nam je prinesla kavo in čaj, več gostilničarjev srbskega rodu nam je prineslo sok, vodo, prigrizke, zvečer nam bodo naredili roštilj,« je povedalMed tistimi, ki so pomagali, je naštel več gostincev in Srbsko pravoslavno cerkev v Ljubljani. Toda: »Moja država ni hotela za nas nič narediti. Slovenija, ki nam ni nič dolžna, je naredila vse. Dokler se ne začnemo peljati in dokler ne bomo v Srbiji, ne morem biti prepričan, da bom prišel domov,« je dejal.Slovenska diplomacija se je obrnila tudi na paroha Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljaniin na slovenskega nadškofav Beogradu, ki sta vzpostavila stik s Srbsko pravoslavno cerkvijo v Zagrebu in Beogradu. Potrebni so bili pogovori na najvišji ravni med državami ter številni drugi stiki, da se bodo srbski državljani jutri lahko v konvoju odpeljali domov. Kdaj bo konvoj odpeljal, je odvisno od slovenske policije, ki ga bo spremljala.