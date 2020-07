FOTO:Več kot 4300 zaposlenih premalo

Kadrovsko močno podhranjenim domovom starejših občanov se je prižgala luč na koncu predora. Na mizi dveh ministrov – za zdravje in za delo s socialo – so novi kadrovski normativi, ki sta jih pripravili stroki in so že usklajeni s sindikati. Normativi, ki že desetletja niso bili prenovljeni, predvidevajo več kot 4300 novih zaposlitev, kar je skoraj tretjina sedanjih. Razmere v času covidaEpidemija covida-19 je dokončno razkrila stisko stanovalcev in zaposlenih v domovih starejših, ki jim pri vsakodnevni oskrbi stanovalcev navadno pomagajo svojci, ki prihajajo hranit in preoblačit svoje najdražje, med epidemijo pa to ni bilo ...