Več kot 50 članov znanstvenoraziskovalnih svetov ved pri Arisu je v javnem pismu pristojnemu ministru Borutu Rončeviću opozorilo na negativne posledice morebitnega posega v razpis Arisa. Ministra ob tem pozivajo, naj ohrani sredstva za temeljne raziskovalne projekte v predvidenem obsegu in omogoči financiranje že izbranih projektov.

Prejšnji teden je v javnosti zaokrožila informacija, da naj bi ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino poseglo v 34 milijonov evrov vreden razpis Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) za temeljne raziskovalne projekte. Zahtevalo naj bi zmanjšanje izbora projektov za 60 odstotkov, ker naj bi za toliko zmanjšalo razpisana sredstva.

Zaskrbljenost med raziskovalci

Raziskovalke in raziskovalci, ki delujejo v znanstvenoraziskovalnih svetih ved pri Arisu, so to informacijo prejeli z veliko zaskrbljenostjo. »S tem bi ostali brez financiranja številni projekti, ki so že uspešno prestali strokovno evalvacijo in so jih ekspertni paneli predlagali za sofinanciranje; znanstveni svet Arisa bi moral izbor le še potrditi,« so zapisali v pismu pod katerega se je podpisalo več kot 50 raziskovalcev in so ga danes posredovali medijem ter ministrstvu za izobraževanje.

Kot so pojasnili v pismu, ki ga je že prejšnji teden na skupni novinarski konferenci predstavnikov znanstveno-raziskovalne sfere prebrala ena izmed njegovih podpisnic Uršula Lipovec Čebron, je bil izbor najkakovostnejših projektov opravljen po vnaprej določenih razpisnih pravilih in merilih, vanj pa je bilo vloženega veliko znanja, časa, dela in javnega denarja.

»Zato se nam zdi nesprejemljivo, da bi se na samem koncu izbirnega postopka, brez posveta s strokovnimi telesi, samovoljno in tako drastično zmanjšala sredstva ter s tem onemogočilo izvajanje projektov, ki so uspešno prestali strokovno evalvacijo in bili predlagani za financiranje,« so zapisali.

Takšen poseg po prepričanju podpisnikov naknadno spreminja pogoje že zaključenega razpisa in krha zaupanje v predvidljivost ter pravno varnost javnih razpisov. Ob tem se sprašujejo, kakšen pomen imajo v takšnih okoliščinah recenzentke in recenzenti ter znanstveni svet Arisa, če je mogoče njihove strokovne odločitve naknadno razveljaviti.

Škoda takšnega ravnanja pa bi po mnenju tudi negativno vplival na ugled agencije in slovenske znanosti v tujini. Kot poudarjajo raziskovalci, je Aris v zadnjih letih zgradil široko mednarodno mrežo recenzentk in recenzentov ter projektnih partnerjev, ki so sodelovali pri ocenjevanju in pripravi projektov, marsikdo od njih pa bo po prepričanju podpisnikov pisma prihodnje sodelovanje z agencijo razumljivo odklonil.

Predstavnike Arisa skrbi tudi vpliv morebitnega posega v razpis na mlade slovenske raziskovalce. Negotovo in nepredvidljivo financiranje bi jih lahko spodbudilo k odhodu v tujino. »Kratkoročni prihranek se bo tako dolgoročno spremenil v izgubo znanja, strokovnjakov in mednarodne konkurenčnosti,« so zapisali.

Ministra Rončevića zato pozivajo, da sredstva za razpis za temeljne raziskovalne projekte ohrani v predvidenem obsegu in omogoči financiranje že izbranih projektov. Hkrati ga podpisniki prosijo, da se morebitne prihodnje spremembe financiranja znanosti pravočasno in odprto uskladi s strokovnimi telesi Arisa in z raziskovalno skupnostjo.

V stranki Levica so napovedali, da bodo zaradi informacij o morebitnem posegu v razpis Arisa za temeljne raziskovalne projekte zahtevali nujno sejo odbora DZ za izobraževanje. Poslanec SD poslanec Damijan Bezjak Zrim pa je na ministra že naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem od slednjega želi pojasnila glede morebitnega posega v razpis.

Minister Rončević je prejšnji teden sicer poudaril, da v zvezi s tem še ni bila sprejeta nobena odločitev.