  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenim prinaša dolgoročno finančno varnost in višjo pokojnino. FOTO: Modra zavarovalnica
    Galerija
    Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenim prinaša dolgoročno finančno varnost in višjo pokojnino. FOTO: Modra zavarovalnica
    Promo Delo
    22. 9. 2025 | 08:47
    22. 9. 2025 | 08:48
    A+A-

    Vse več zaposlenih se zaveda, da jim bo državna pokojnina iz prvega stebra v prihodnosti prinesla manj, kot bi potrebovali za ohranjanje življenjskega standarda. Zato od delodajalcev pričakujejo dodatne oblike varnosti, ki jim zagotavljajo finančno stabilnost po koncu kariere. Eden najučinkovitejših odgovorov na to pričakovanje je vključitev v drugi pokojninski steber – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ). Gre za obliko varčevanja, ki zaposlenim zagotavlja dostojno pokojnino, podjetjem pa omogoča konkurenčno prednost, saj hkrati zmanjšuje stroške poslovanja in krepi privlačnost na trgu dela. Vzpostavitev takšnega sistema pa zahteva zanesljivega partnerja, kar številna podjetja prepoznajo v Modri zavarovalnici, največji upravljavki pokojninskih skladov v Sloveniji, ki s strokovno podporo in sodobnimi digitalnimi rešitvami podjetjem in zaposlenim zagotavlja pregledno in učinkovito izkušnjo drugega stebra.

    Prav v tem se skriva ključna moč kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja – zaposlenim zagotavlja osebno varčevalno pot, ki je pregledna, varna in prilagojena njihovim življenjskim potrebam.

    Poskrbite za brezskrbno starost zaposlenih.

    Prednosti za zaposlene: višja pokojnina, preglednost in varnost

    Digitalne rešitve Modre zavarovalnice omogočajo popoln pregled nad prihranki – kjer koli in kadar koli. FOTO: Modra zavarovalnica
    Digitalne rešitve Modre zavarovalnice omogočajo popoln pregled nad prihranki – kjer koli in kadar koli. FOTO: Modra zavarovalnica

    Vključitev v drugi pokojninski steber zaposlenemu prinaša konkretne in dolgoročne koristi. Vsako vplačilo se nalaga na njegov osebni račun, pri čemer ima prek portala e.Modra in brezplačne mobilne aplikacije m.Modra popoln pregled nad stanjem in gibanjem prihrankov. To zagotavlja preglednost, občutek varnosti in jasen nadzor nad lastno finančno prihodnostjo. Sredstva se plemenitijo v skladih življenjskega cikla, kjer se naložbena politika postopno prilagaja starosti posameznika. Tako je pri mlajših varčevalcih večji delež usmerjen v dinamične naložbe z višjim potencialom rasti, pozneje pa se sredstva premeščajo v bolj preudarne in zajamčene podsklade. Rezultat je dolgoročno stabilna rast, ki zaposlenemu zagotavlja višjo pokojnino.

    Začnite graditi svojo varno pokojnino že danes.

    Posebna prednost kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je, da vplačila niso obdavčena in niso predmet prispevkov za socialno varnost. To pomeni, da vsak evro premije v celoti pripada zaposlenemu in se zapiše na njegov varčevalni račun. V praksi zaposleni tako poleg plače prejema še neobdavčeno mesečno nagrado, ki se nalaga za njegovo prihodnost. Ob upokojitvi se zbrana sredstva izplačujejo v obliki pokojninske rente. Vrsto rente posameznik izbere glede na svoje potrebe, izplačevanje pa poteka vse življenje in je reden dohodek poleg državne pokojnine. Na ta način dodatno pokojninsko zavarovanje dopolnjuje pokojnino pri ZPIZ in zmanjšuje tveganje revščine v starosti.

    Prihranki so v celoti last zaposlenega in se dedujejo. Ob vključitvi ali pozneje lahko določi upravičence za primer smrti, če pa tega ne stori, sredstva dedujejo zakoniti dediči. Poleg tega sistem omogoča dodatna individualna vplačila, za katera zaposleni uveljavlja davčno olajšavo pri dohodnini, kar povečuje učinkovitost varčevanja. Da bi bila odločitev preprosta in informirana, svetovalci Modre zavarovalnice zaposlenim pripravijo vse potrebne izračune ter svetujejo pri izbiri financiranja in vključitvi v sistem. Tako je dolgoročna skrb za varno prihodnost preprosto dosegljiva in pregledno urejena.

    Pridobite popoln nadzor z digitalnimi rešitvami

    Digitalne rešitve Modre zavarovalnice zavarovancem omogočajo, da imajo svoje prihranke vedno na dosegu roke. Spletni portal e.Modra ponuja pregleden vpogled v osebni račun in vsa vplačila, še priročnejša pa je brezplačna mobilna aplikacija m.Modra, s katero lahko uporabniki kjer koli in kadar koli spremljajo stanje svojih sredstev. Aplikacijo si preprosto naložijo v Google Play ali App Store in tako.

    Mobilno aplikacijo m.Modra brezplačno naložite v Google Play ali App Store.

    Prednosti za delodajalce: ugodnejše nagrajevanje in davčne olajšave

    Za podjetja je uvedba drugega stebra ugodna oblika nagrajevanja, ki prinaša tudi davčne olajšave. FOTO: Modra zavarovalnica
    Za podjetja je uvedba drugega stebra ugodna oblika nagrajevanja, ki prinaša tudi davčne olajšave. FOTO: Modra zavarovalnica

    Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je že uvedlo več kot 7.600 delodajalcev, saj so v njem prepoznali dolgoročne koristi tako za zaposlene kot za podjetje samo. Z vplačevanjem premij v imenu zaposlenih podjetje izkazuje trajno skrb za ljudi, hkrati pa krepi svojo konkurenčnost na trgu dela. Zaposleni cenijo, ko jim delodajalec omogoči dodatno finančno varnost po koncu kariere, kar zmanjšuje fluktuacijo in povečuje zvestobo.

    Pomembna prednost za podjetja je tudi davčna optimizacija. Vplačane premije se namreč upoštevajo pri znižanju osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Največja premija, ki je upravičena do olajšave, znaša 5,84 odstotka bruto plače zaposlenega oziroma največ 3.054,65 evra letno na posameznega zaposlenega. To pomeni, da podjetje z enakim stroškom doseže več – če bi se odločilo za zvišanje plače, bi bil znesek obremenjen z davki in prispevki, pri DPZ pa celotni bruto znesek pripada zaposlenemu.

    Sistem je tudi enostavno vzpostaviti, saj Modra zavarovalnica prevzame celoten postopek vključevanja in obveščanja zaposlenih ter zagotavlja podporo pri administraciji. Podjetje se lahko odloči, da premijo v celoti krije samo, ali pa strošek razdeli z zaposlenimi, kar omogoča dodatno prilagodljivost pri financiranju. V vseh primerih pa ostaja dejstvo, da je kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje najugodnejši način nagrajevanja zaposlenih – rešitev, ki hkrati krepi zadovoljstvo ljudi in zmanjšuje stroške delodajalca.

    Svetovalci Modre zavarovalnice podjetjem pripravijo natančne izračune, ki so ključni pred sprejetjem odločitve. Ob tem pomagajo izbrati najprimernejši način financiranja, svetujejo pri komunikaciji z zaposlenimi in poskrbijo, da je vključitev v kolektivno pokojninsko zavarovanje preprosta in pregledna.

    Stopite v stik z Modro zavarovalnico in preverite, kako lahko tudi v vašem podjetju uvedete kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

    Vključite svoje zaposlene v kolektivno pokojninsko zavarovanje

    Prihranki, ki se prilagajajo življenjskemu ciklu zaposlenega

    Posebna značilnost kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Modri je sklad življenjskega cikla, ki omogoča, da se naložbena politika prilagaja starosti in pripravljenosti zaposlenega na tveganje.

    Modri krovni pokojninski sklad je razdeljen na tri podsklade – dinamičnega, preudarnega in zajamčenega. Prihranki zaposlenih se med njimi samodejno premikajo glede na starost varčevalca, posameznik pa lahko ob upoštevanju starostnih mej podsklad izbere tudi sam.

    Dinamični podsklad je primeren za osebe do 50. leta, saj omogoča bolj tvegano varčevanje z večjim deležem delnic in posledično višji potencial rasti. Med 50. in 60. letom sredstva prehajajo v preudarni podsklad, kjer se naložbe uravnotežijo med delnicami in obveznicami ter postanejo manj tvegane. Po dopolnjenem 60. letu pa prihranki preidejo v zajamčeni podsklad, ki z zajamčenim donosom in varnimi naložbami zagotavlja predvsem varnost. Takšen pristop zaposlenim omogoča dolgoročno optimalne donose in stabilno rast prihrankov, ob upokojitvi pa se sredstva začnejo izplačevati v obliki pokojninske rente.

    Trije pregledni in enostavni modeli financiranja

    Sklad življenjskega cikla prilagaja naložbe starosti zaposlenega in zagotavlja stabilno rast prihrankov. FOTO: Modra zavarovalnica
    Sklad življenjskega cikla prilagaja naložbe starosti zaposlenega in zagotavlja stabilno rast prihrankov. FOTO: Modra zavarovalnica

    Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je zasnovano tako, da se lahko prilagodi finančnim zmožnostim in strategiji posameznega podjetja. Sistem omogoča tri modele financiranja, ki so pregledni, preprosti in vedno v korist zaposlenih.

    Najpogostejši je model, pri katerem premijo v celoti plačuje delodajalec. Če podjetje zaposlenemu z bruto plačo 1.500 evrov mesečno zagotavlja premijo v višini 88 evrov, je to hkrati njegov celotni strošek. Ker vplačila niso obremenjena z davki in prispevki za socialno varnost, se vseh 88 evrov prenese neposredno na osebni račun zaposlenega.

    Če bi se podjetje odločilo za enak znesek zvišanja plače, bi to pomenilo približno 14 evrov višji strošek zaradi prispevkov v breme delodajalca, zaposlenemu pa bi se neto dohodek povečal zgolj za približno 50 evrov. Razlika jasno pokaže, zakaj je dodatno pokojninsko zavarovanje najučinkovitejša oblika nagrajevanja.

    Drugi model predvideva, da si premijo delita delodajalec in zaposleni, pri čemer zaposleni svoj del prispeva iz neto plače. Na primer delodajalec vplača 44 evrov, zaposleni pa prav toliko iz svoje neto plače. Če delodajalec ne doseže maksimalne višine premije, ki znaša 5,84 odstotka bruto plače, lahko zaposleni razliko prispeva sam in za ta del uveljavlja davčno olajšavo pri dohodnini. To omogoča večjo prilagodljivost in zaposlenim daje možnost, da sami dodatno poskrbijo za svojo prihodnost.

    Tretji model je kombinacija, pri kateri si delodajalec in zaposleni prav tako delita premijo, vendar svoj del zaposleni prispeva z znižanjem bruto plače. Če delodajalec prispeva 44 evrov, zaposlenemu pa se bruto plača zmanjša za isti znesek, se šteje, da premijo v celoti plačuje delodajalec. To pomeni, da delodajalec v celoti izkoristi davčno olajšavo, zaposlenemu se na račun vpiše celotnih 88 evrov, njegova neto plača pa se zmanjša le za 25 evrov. Tudi v tem primeru je rešitev ugodna za obe strani in dolgoročno zagotavlja optimalne koristi.

    Kombinacija treh stebrov za varnejšo prihodnost

    Slovenski pokojninski sistem temelji na treh stebrih, ki skupaj zagotavljajo socialno in finančno varnost v starosti. Prvi steber je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se financira iz prispevkov zaposlenih in delodajalcev ter deluje po načelu sprotnega financiranja. To pomeni, da se prispevki aktivne generacije uporabljajo za izplačevanje pokojnin trenutnim upokojencem. Drugi steber je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ), ki ga država spodbuja z davčnimi olajšavami, tretji steber pa zajema individualne oblike varčevanja, kot so življenjska zavarovanja, bančni produkti ali naložbeni skladi, ki jih posameznik izbere po lastni presoji.

    Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je temeljna oblika varčevanja za starost v Sloveniji, ki zavarovancem, vključenim v to obliko zavarovanja, ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotavlja pravico do dodatne pokojnine oziroma druge pravice. V prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo po podatkih Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) decembra 2024 vključenih 627.538 oseb, kar je 63,2 % vseh zaposlenih v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju (992.945 oseb). Povprečna višina povprečnega mesečnega vplačila po podatkih MDDSZ, ki se sklicuje na podatke upravljavcev pokojninskih skladov za zavarovalnice, pokojninske družbe ter vzajemne in krovne pokojninske sklade, je v letu 2024 znašala 94,02 EUR pri zavarovalnicah, 90,08 EUR pri pokojninskih družbah in 51,22 EUR pri vzajemnih in krovnih pokojninskih skladih (rez Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev – 113,57 EUR).

    Pravočasno vključevanje v drugi ali tretji steber je ključno za ohranjanje finančne varnosti in dostojne kakovosti življenja v starosti.

    Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in že več desetletij pomembno soustvarja domači pokojninski sistem. Upravljajo Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, v katerega so po zakonu vključeni vsi zaposleni v javnem sektorju, ter Modri krovni pokojninski sklad, namenjen gospodarstvu.

    V Modri danes varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojninsko rento pa prejema že več kot 56.000 ljudi. Samo v letu 2024 so izplačali več kot 42 milijonov evrov dodatnih pokojnin, kar potrjuje vlogo Modre kot ključnega partnerja pri zagotavljanju finančne varnosti v starosti.

    Poskrbite za brezskrbno starost zaposlenih.

    Naročnik oglasne vsebine je Modra zavarovalnica

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    dodatno pokojninsko zavarovanjepokojnineModra zavarovalnicadrugi pokojninski steberkolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vremenske spremembe

    Italijo prizadeli siloviti nalivi in poplave, za sever izdali oranžno opozorilo

    Italijanski mediji poročajo o veliki škodi, ki jo je povzročilo obilno deževje v noči na ponedeljek.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Pisec uspešnic

    Dan Brown: Naše religije bodo sčasoma postale mitologije

    Avtor svetovnih uspešnic Da Vincijeva šifra in Angeli in demoni Dan Brown (61) je po skoraj dveh desetletjih predstavil svoj najnovejši roman.
    Agata Rakovec Kurent 22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tretji trener

    Olimpija ima novega, namesto Nizozemca Argentinec

    Erwin van de Looij ni več trener Olimpije, novi je Federico Luna in je bil vzgojen v znameniti Barcelonini akademiji La Masia.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Teden mobilnosti

    Dan brez avtomobila z brezplačnimi dogodki za otroke

    Danes si lahko na izpraznjenem parkirišču pred Lutkovnim gledališčem ogledate predstavo Sapramiška.
    22. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Tretji trener

    Olimpija ima novega, namesto Nizozemca Argentinec

    Erwin van de Looij ni več trener Olimpije, novi je Federico Luna in je bil vzgojen v znameniti Barcelonini akademiji La Masia.
    22. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Teden mobilnosti

    Dan brez avtomobila z brezplačnimi dogodki za otroke

    Danes si lahko na izpraznjenem parkirišču pred Lutkovnim gledališčem ogledate predstavo Sapramiška.
    22. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo