Več kot 80 ukrepov za izboljšanje primarnega zdravstva

Egon Stopar, magister ekonomije, direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina, v nasprotju s številnimi v Sloveniji meni, da je naše zdravstvo po zaslugi zaposlenih v njem dobro. »Roko bi dal v ogenj za vsakega v našem zdravstvenem domu,« je dejal. Vendar z razmerami nasploh in pogoji za delo v zdravstvu ni zadovoljen. »Ko sem delal v gospodarstvu, sem boljšega delavca lahko nagradil, v zdravstvu to ni mogoče.« Kot član premierovega strateškega sveta za zdravstvo vodi podskupino za primarno zdravstvo. Kaj so predlagali premieru Robertu Golobu?