    Slovenija

    Več kot 970 milijonov evrov razvojnih spodbud za gospodarstvo

    Gre za enega obsežnejših svežnjev spodbud doslej, s katerim želi država okrepiti konkurenčnost in odpornost slovenskega gospodarstva.
    Največji delež, 656 milijonov evrov, bo namenjen podjetništvu. Za raziskave in razvoj je predvidenih 167,8 milijona evrov, za šport 46,8 milijona evrov, za lesno panogo 33,7 milijona evrov in za turizem 25,1 milijona evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Največji delež, 656 milijonov evrov, bo namenjen podjetništvu. Za raziskave in razvoj je predvidenih 167,8 milijona evrov, za šport 46,8 milijona evrov, za lesno panogo 33,7 milijona evrov in za turizem 25,1 milijona evrov. FOTO: Leon Vidic/Delo
    R. I.
    18. 2. 2026 | 11:51
    18. 2. 2026 | 12:03
    Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letu 2026 skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu namenilo več kot 970 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za sofinanciranje projektov in poslovanja. Gre za enega obsežnejših svežnjev spodbud doslej, s katerim želi država okrepiti konkurenčnost in odpornost slovenskega gospodarstva.

    Ali Evropa dokončno izgublja avtomobilsko tekmo?

    Minister za gospodarstvo Matjaž Han je ob predstavitvi poudaril, da se globalne razmere zaostrujejo. »Geopolitične razmere so izredno nestabilne, podnebne spremembe postajajo očitne in družbena situacija vedno bolj napeta. Na ministrstvu širšega poslovnega okolja ne moremo neposredno urejati, lahko pa podjetjem pomagamo, da v njem delujejo čim bolj uspešno.«

    Po njegovih besedah ministrstvo poleg tradicionalne podpore podjetništvu vse več sredstev namenja raziskavam, razvoju, inovativnosti ter uvajanju novih produktov in procesov. Ob tem krepi tudi tradicionalne panoge, kot so turizem, lesarstvo in rokodelstvo, ter vlaga v šport.

    55 ukrepov, večina v obliki povratnih sredstev

    Sveženj vključuje 55 ukrepov. Med njimi bo 43 ukrepov v obliki nepovratnih sredstev v skupni višini 307,2 milijona evrov. Največ, 574,8 milijona evrov, bo namenjenih povratnim sredstvom – kreditom in garancijam – v okviru desetih ukrepov. Dva ukrepa bosta kombinacija povratnih in nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 88 milijonov evrov.

    Spodbude bodo poleg ministrstva in SID banke izvajali še Slovenski podjetniški sklad, SPIRIT Slovenija, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Slovenska turistična organizacija ter Slovenski regionalno razvojni sklad.

    Največji delež, 656 milijonov evrov, bo namenjen podjetništvu. Za raziskave in razvoj je predvidenih 167,8 milijona evrov, za šport 46,8 milijona evrov, za lesno panogo 33,7 milijona evrov in za turizem 25,1 milijona evrov.

    Dodatna sredstva bodo usmerjena še v gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij (14,4 milijona evrov), internacionalizacijo (10,3 milijona evrov), razogljičenje gospodarstva (10 milijonov evrov), socialno podjetništvo (5 milijonov evrov) ter rokodelstvo (950.000 evrov).

    Tudi svetovanje in evropski programi

    Poleg finančnih spodbud ministrstvo napoveduje več kot 16 milijonov evrov za brezplačne podporne storitve na državni in lokalni ravni, kot so svetovanje, mentoriranje, informiranje, mreženje in krepitev kompetenc.

    Podjetja, raziskovalne institucije in konzorciji bodo lahko dodatna sredstva pridobivali tudi iz centraliziranih evropskih programov. Pregled načrtovanih spodbud za leto 2026 vključuje tudi informacije o predvidenih objavah razpisov in kontaktne podatke za dodatna pojasnila.

    Ministrstvo za kulturo pa je danes objavilo javni poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest, s katerim želi v letih 2026 in 2027 okrepiti kadrovske zmogljivosti nacionalnih in regionalnih medijev. Skupno je na voljo štiri milijone evrov proračunskih sredstev, razdeljenih v dve letni kvoti po dva milijona evrov.

    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki ugotavljajo, da se danes tigrasti komarji v južni Evropi pojavljajo že vse leto.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški direktor ogorčen, Pertile: Bili smo pod pritiskom

    Odločitev tekmovalnega razsodišča v Predazzu je sprožila burne odzive v nemški skakalni reprezentanci.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 17. 2. 2026 | 20:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    državna sredstvapomoč gospodarstvupodjetjaMatjaž Han

