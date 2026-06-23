Več kot desetletja denacionalizacije, a še ni konec

Ena prvih večjih potez prve slovenske vlade in skupščine republike je bilo sprejetje zakona o denacionalizaciji, ki naj bi omogočil popravo povojnih krivic in vrnitev po vojni odvzetega premoženja. A čeprav je bil zakon sprejet že novembra 1991 in se je vlaganje zahtev za fizične osebe končalo že leta 1993 oziroma 1995 za pravne osebe, ta projekt po več kot treh desetletjih še vedno ni končan. Po zadnjih uradnih podatkih ministrstva za pravosodje je bilo do konca marca letos pravnomočno zaključenih 99,8 odstotka vseh zadev. Nerešenih je ostalo še 63 najbolj zapletenih primerov.

Omenjeni zakon je v prvi vrsti določal vračanje odvzetega premoženja v naravi, v primerih, ko to ni mogoče, pa je predvidel, da se upravičencem zagotovi nadomestno premoženje oziroma se jim izplača odškodnina. To so lahko dobili v obliki obveznic, ki jih je izdala Slovenska odškodninska družba oziroma kasneje Slovenski državni holding, ali v denarju. Zakon o denacionalizaciji je kot splošne upravičence sprva določal predvsem fizične osebe, kot izjemo pa še Cerkev, verske skupnosti in njihove ustanove. Ustavno sodišče je nato leta 1993 presodilo, da takšna ureditev krši ustavno načelo enakosti pred zakonom in da med upravičence sodijo tudi pravne osebe.