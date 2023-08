Več kot petnajst hiš še vedno odrezanih od sveta

Glede na razdejanje v bližnji okolici jo je Občina Dobrova - Polhov Gradec po ocenah župana Jureta Dolinarja v kataklizmi odnesla še relativno dobro. Poročil o zajetnejši premoženjski škodi ni, za kar gre zahvala tudi gasilcem, civilni zaščiti in prostovoljcem, je pa divjanje narave v hribovitem koncu dodobra uničilo cestne povezave, še naprej grozijo plazovi.

Razmere so najbolj kritične ob potokih, ki napajajo Božno, pritok Gradaščice. V Petačevem grabnu, denimo, se je voda znesla in izbrisala velik del cestišča, Mačkov graben, priljubljeno izhodišče za vzpon na Grmado in Tošč, je zasipala zemlja. Deroča reka, ki je odnašala mostove, je prav tako dodobra izmaličila Potrebuježev graben.

»Kar se tiče infrastrukture in dostopnosti do objektov, je bilo na tem območju stanje katastrofalno,« je za Delo poudaril župan. V zadnjih dneh so, kakor je pojasnil, poskušali urediti vsaj glavne dovozne poti, pa vendar kljub temu več kot petnajst domov ostaja odrezanih od sveta. Sem sodijo tudi objekti v hribovitem pasu občine. »Po trenutnih informacijah je ogrožena ena hiša v [zaselku] Rovt [pod Pasjo ravnjo] in dve do tri hiše v Škandrovem grabnu,« je pojasnil Dolinar.

Most na Hruševem

Gradaščica, ki je s pritoki »presegla vsa predvidevanja«, ni prizanesla niti mostu na Hruševem, ki ostaja neprevozen. »Na tem območju imamo okoli sto prebivalcev, ki ne morejo čez reko in so nekako ujeti,« je dejal župan. Stanje naj bi se izboljšalo v roku 14 dni, ko naj bi vojska postavila pontonski most.

Škoda na cestni infrastrukturi je po županovih ocenah velika. FOTO: Blaž Samec/Delo

Cesta med Ljubljano in Polhovim Gradcem je sicer trenutno prevozna. Zaradi poškodovanega cestišča promet pred Dvorom poteka v eno smer. Ponovno obratuje tudi javni prevoz.