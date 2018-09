Več kot sto aktivnosti za najmlajše

Prvi ponedeljek v oktobru praznujemo tudi svetovni dan otroka

Med preveč in premalo svobode

FOTO: Surs

Raziskava nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje iz leta 2014 kaže, da so starši

- večini otrok omogočili šolske izlete in druge plačljive aktivnosti, le v treh odstotkih gospodinjstev jim to finančno ni zneslo

- v 68 odstotkih gospodinjstev otrokom omogočili redno udeleževanje aktivnosti v prostem času, kot so krožki, športne dejavnosti, glasbena šola in druge plačljive dejavnosti

- v 91 odstotkih so otrokom omogočili vsaj teden počitnic stran od doma

Najmlajši že v stiku s stresom

Predstavniki zveze prijateljev mladine Darja Groznik, Franc Hočevar in Urška Vrtačnik staršem polagajo na srce, naj otrokom v prostem času omogočijo tiste dejavnosti, ki jih veselijo. FOTO: Sandra Hanžič/Delo

Darja Groznik: Še vedno ostaja določilo, da mora otrok imeti dva vpisa v svoji kartoteki. Nekateri pediatri se do otrok, ki bi jim letovanje koristilo, obnašajo bolj dobrohotno, drugi se strogo oklepajo kriterijev. Mi menimo, da ni nič narobe, če letujejo zgolj iz preventivnih razlogov. Tretjina otrok je danes predebelih, večina se premalo giba.

1.140.354 evrov je za zdravstvena letovanje prejel ZPMS, skupnih sredstev zanje je več, saj rdeči križ sredstva prejema ločeno



Ljubljana – Zveza prijateljev mladine bo prihodnji teden z več kot 100 različnimi dogodki že tradicionalno obeležila teden otroka. Letos poteka v znamenju kakovostnega preživljanja prostega časa, za katerega ugotavljajo, da ga imajo najmlajši vse manj.Organizira ga vseh 112 društev, ki so del zveze, celoten seznam pa je na voljo na njihovem spletnem mestu . Kot napovedujejo, ne bo manjkalo ustvarjalnih delavnic in delavnic, posvečenih branju, saj se v tem času zaključuje nacionalni mesec skupnega branja.V tednu otroka, ki vsako leto poteka prvi teden v oktobru, želijo po besedah predsednice ZPMSopozoriti zlasti na pomen otrokove pravice do igre, igranja in prostega časa, kar jim navsezadnje zagotavlja tudi konvencija o otrokovih pravicah. Otroci imajo torej pravico tako do aktivnosti kot tudi do prostega časa, ki si ga razporejajo sami.V zvezi ugotavljajo, da ga žal vse večji delež namenjajo spletnemu udejstvovanju., nekdanji predsednik zveze, pomembnost prostega časa vidi zlasti vidi v otrokovi možnosti za počitek, zabavo in socialni razvoj. V otroški populaciji je prepoznal dve skupini.Prva je preobremenjena z aktivnostmi in nič nenavadnega ni, če imajo tudi po tri na dan, navaja primere iz prakse. Druga skupina ni vključena nikamor, se dolgočasi in svoj čas pogosto preživlja v družbi novih tehnologij, kjer jim pretijo mnoge nevarnosti.Čeprav ocenjuje, da je ponudba preživljanja prostega časa dobra, je žal plačljiva oziroma zelo draga, zato si je marsikateri starš ne more privoščiti. Redke izjeme poleg gasilcev, tabornikov in zveze prijateljev nudijo nekatere iznajdljive šole, denimo novozgrajena osnovna šola Lavrica, kjer so igrišče izven pouka in med vikendi dali na voljo lokalni skupnosti.Na dan se tam zbere do 200 obiskovalcev, kar kaže na do, da se da marsikaj pozitivnega za otroke storiti že z obstoječo infrastrukturo, poudarjaZato k podobnim dejanjem poziva tudi druge šole.Pomemben del preživljenja prostega časa predstavljajo počitnice. Z akcijo Pomežik soncu, v kateri so zbrali 220.000 evrov, so v zvezi 630 otrok popolnoma brezplačno peljali na morje.Kot poudarja, predsednica nacionalnega odbora za prosti čas in letovanja pri ZPMS, pred socializacijskim vidikom letovanj vse bolj prednjači zdravstveni. Vse več otrok namreč tarna nad težavami z dihali in stresom.Čeprav je zdravstvena blaganja v minulih letih nekoliko zamejila sredstva za letovanja in hkrati zaostrila pogoje zanje, na zvezi prijateljev mladine pravijo, da so letos denarja prejeli približno enako kot leto prej.V primerjavi z desetletjem nazaj pa so se skrčila za četrtino, na nekaterih območjih celo za tretjino.