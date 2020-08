Več obolelih ter težji in pogostejši zapleti

Ljubljana – Junija in julija se je s klopnim meningoencefalitisom (KME) okužilo 36 ljudi več kot lani v istem obdobju, prav tako je letos, samo do konca julija, število obolelih za lymsko boreliozo večje, kot je bilo lani v vsem letu. Zaradi pojava novega koronavirusa ljudje več časa preživijo v naravi, kar je sicer zdravo, a lahko ob vbodu klopa pusti trajne posledice na zdravju.Mile zime, ki omogočajo klopom večje preživetje, so poleg pogostejšega zadrževanja ljudi v naravi še en dejavnik, ki vpliva na porast bolezni, ki jih povzročajo. Širjenje klopov je močno povezano tudi s številom njihovih gostiteljev, ki so ...