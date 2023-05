Več policije pri šolah ni rešitev, a malo pomiri

Po tragediji na beograjski šoli in grožnjah, ki so sledile na Osnovni šoli Trbovlje, sta se ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter policija dogovorila za začasno povečano navzočnost policije pri šolah. Ravnatelji pravijo, da to ni dolgoročna rešitev, bo pa zagotovo pomirilo vsaj nekatere starše.

V Sloveniji je 456 osnovnih šol, 315 je podružničnih, poleg tega je tudi veliko srednjih šol. Pričakovati, da bo pri vsaki policija, je zato nemogoče. Je pa bila policija danes na OŠ Trbovlje, kjer so minuli teden dobili sporočilo z grožnjo. Ravnateljica Petra Čede je dejala, da so se z načelnikom policije dogovorili za vsakodnevne obhode: »Enega pred poukom in enega po pouku. Ves čas so nam tudi na voljo še za dodatno pomoč.« Kot so nam odgovorili iz PU Ljubljana, o grožnjah na trboveljski šoli poteka intenzivna kriminalistična preiskava: »Osumljenec še ni znan, zaradi interesa preiskave pa podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati.«

Ravnateljica Petra Čede je poudarila, da je bila večina staršev razumljivo prestrašena, da pa ne drži, da je šlo za kakršne koli grožnje s streljanjem: »Šlo je za neprimerno vsebino, več ne morem povedati zaradi preiskave.« Dodala je, da so otroke, ki bi morda bili v stiski, napotili k svetovalni službi in učiteljem, ki jim zaupajo. Čedetova je pričakovala več: »Prisotnost policije je kratkoročno gašenje požara, ki ne bo pomagalo rešiti težave. Upam pa, da so zaradi tega starši vsaj malo pomirjeni. Sem pa razočarana nad mlačnim odzivom ministrstva. Razen tega, da so mi dali kontakt osebe, zadolžene za osnovno šolstvo, ni bilo nič. Nihče ni v petek niti preveril, kakšno je stanje na šoli. Pričakovala bi vsaj nekakšno podporo. Koga poklicati, kdaj obvestiti starše, kako jih obvestiti … Protokolov, kako ravnati v situacijah z grožnjami, nimamo. Na koncu si sam. K sreči imam dober kolektiv.«

Da večja prisotnost policije ni dolgoročna rešitev, meni tudi predsednik zveze ravnateljev Gregor Pečan: »S tem se nasilja ne da preprečevati, kot tudi ne z oboroženimi varnostniki. Ampak če bo vsaj kdo zaradi tega bolj pomirjen, je veliko narejeno. Preprečevanje nasilja je tek na dolge proge. Treba je ozaveščati, izobraževati in upati, da bodo starši izvajali svojo starševsko vlogo.«

Policije zaposleni ljubljanske gimnazije Poljane ob šoli danes niso opazili, je dejal ravnatelj Srečko Zgaga. Prav tako nimajo težav z grožnjami, je povedal: »Na splošno si zelo prizadevamo, da imamo spoštljive odnose in na tem moramo graditi. Je pa seveda ob koncu šolskega leta jasno, da bodo stiske dijakov večje in zato smo na to tudi bolj pozorni.« Vsem učiteljem je poslal poziv oziroma obvestilo in jih seznanil s protokolom ob zaznavi medvrstniškega nasilja.

Ministrstvo je sicer šolam poslalo okrožnico, v kateri prosijo, da se v šolah poslušajo, sprejemajo in konstruktivno pristopajo k reševanju vprašanj in stisk vseh v šolskem prostoru. Na Policiji vsako prijavo vzamejo resno in vsako informacijo preverijo: »Poudarjamo, da vsaka prejeta informacija, zlasti ko se nanaša na nepremišljena ravnanja otrok, ki so te dni prav tako pod vtisom tragičnih dogodkov, še nujno ne predstavlja resne grožnje v njihovem okolju.« Poudarili so še, da so zelo pomembni starši: »S svojim obnašanjem so v prvi vrsti zgled otrokom. Zanje morajo skrbeti, jih vzgajati, učiti, pri čemer je ključno, da se z otroki pogovarjajo, kaj je sprejemljivo obnašanje in kaj ni.«