Več pravic za ljudi s poklicnimi boleznimi

Prvega maja bo začel veljati pravilnik o poklicnih boleznih, na katerega so delavci čakali, kot poudarja Lučka Böhm iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), neverjetnih in nedopustnih trideset let. Pomemben je predvsem zato, ker ljudem, ki so zboleli ali se poškodovali zaradi delovnih razmer, prinaša precej višjo raven pravic, kot so veljale do zdaj. Delodajalcem se zdi pravilnik sporen, tudi zato, ker je njihova vloga pri ugotavljanju poklicne bolezni povsem izključena.