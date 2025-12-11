Več pripravljenosti za sprejem kot interesa za prihod

Eno najtežjih vprašanj, ki spremlja novi migracijski in azilni pakt, je, kako bo EU organizirala solidarnost med članicami. Za leto 2026 je od 12. junija, ko bo pakt začel veljati, predvidenih 21.000 premestitev prosilcev za azil iz držav, ki so pod največjim pritiskom. Dogovor o solidarnostnem skladu, ki so ga notranji ministri dosegli v ponedeljek, ima še vedno oznako tajnosti, zato še ni znano, kako bo svoje zaveze izpolnila Slovenija, ki pa ima iz preteklosti nekako mešane izkušnje na tem področju.