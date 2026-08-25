Več prometa ob začetku šole, a tudi več nadzora

Teden dni pred pričetkom pouka v osnovnih in srednjih šolah je Agencija za varnost prometa (AVP) pričela akcijo ozaveščanja voznic in voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu Varno v šolo. Tudi policija bo aktivna, spremembe prihajajo za dijake in učence v Ljubljani.

V prvih dneh pouka, ko se promet zgosti, pozivajo k povečani previdnosti, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. Prihod prvošolk in prvošolcev pomeni tudi, da so ti slabše vidni v prometu in vozila zaznajo pozneje, pa tudi v prometu se lahko odzivajo drugače, kot pričakujejo odrasli vozniki.

Glede varnosti je AVP pojasnila, da je glede na policijske statistike vseh prometnih nesreč stanje prometne varnosti v javnem avtobusnem prometu dobro: »Prevoz z avtobusom še vedno ostaja eden od najbolj varnih načinov osebne mobilnosti.« Vendar takoj poudarjajo, da je raven prometne varnosti in kulture treba dvigniti še višje.

AVP je poudarek dala tudi na ozaveščanje o varni in prijetni vožnji z avtobusom, skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) pa so pripravili tudi napotke za otroke, da upoštevajo osnovna pravila udeležbe v avtobusih.

Direkcija za javni potniški promet opozarjajo na spremenjen prometni režim v Ljubljani. FOTO: Jure Eržen

V DUJJP pa letos pred začetkom šolskega leta opozarjajo na spremenjen prometni režim v Ljubljani, saj bodo z začetkom šolskega leta bodo ukinjeni vsi začasni železniški peroni v Ljubljani: »Od takrat bodo vsi vlaki ponovno vozili na železniško postajo Ljubljana in z nje, zato uporaba začasnih peronov ne bo več potrebna.«

Občasne »zamude in druge operativne izzive« pa DUJJP napoveduje potnicam in potnikom, ki bodo potovali skozi osrednjo avtobusno postajo v Ljubljani, ki je bila preseljena na začasno lokacijo ob Masarykovi cesti: »Zamude in izzivi bodo predvsem posledica gradnje Potniškega centra Ljubljana, prometnih zapor in povečanih prometnih obremenitev ter prilagajanja na novo ureditev začasnih peronov.«

Voznike ob pričektu šole pozivajo k povečani previdnosti, zlasti v okolici šol in na šolskih poteh. FOTO: Jure Eržen

Vnovič pa – glede na izkušnje prevoznikov – lahko v prvih dneh septembra na posameznih linijah po Sloveniji pride do začasne prezasedenosti vozil, saj učenci in dijaki še usklajujejo svoje poti z novimi šolskimi urniki. »Običajno se stanje ustali že v drugem tednu šolskega leta,« navajajo preteklo prakso. DUJPP tako vsem potnikom, ki potujejo v skupinah, svetuje tudi, da uporabe javnega potniškega prometa ne načrtujejo v konicah, ko šolarji in dijaki odhajajo v šolo in domov. Vse pa pozivajo k strpnosti in razumevanju.

V prvih dneh septembra na posameznih avtobusnih linijah po Sloveniji lahko znova pride do začasne prezasedenosti vozil.

AMZS bo svoje aktivnosti v svoji kampanji Še 365 dni pred pričetkom šole predstavil v sredo v Trbovljah: »Kampanjo bomo izvedli v sodelovanju z 29 avto-moto društvi in klubi, članicami Avto-moto zveze Slovenije, ter v 30 krajih po Sloveniji,« napovedujejo ter poudarjajo osrednje sporočilo kampanje: skrb za prometno varnost se s prvim šolskim dnem ne konča – biti mora prednostna naloga vseh nas prav vsak dan v letu.

Policija pa bo ob začetku šolskega leta v bližini šol opravljala meritve hitrosti, preverjala uporabo varnostnega pasu in zadrževalnih sistemov v vozilu, nadalje bo preverjala opremljenost enoslednih vozil, s katerimi se vozijo otroci in preverjala tehnično brezhibnost vozil, s katerimi izvajajo organiziran prevoz otrok.

Vse udeležence pozivajo k strpnosti in razumevanju. FOTO: Jure Eržen

Prav tako policija napoveduje preverjanja psihofizičnega stanja voznikov v cestnem prometu, ozaveščanje s preventivnimi vsebinami ter opozarjanja na nevarnosti, ki pretijo na otroke pri udeležbi v cestnem prometu, našteva Drago Menegalija z Generalne policijske uprave: »Policisti bodo tudi sodelovali na sestankih s starši v šolah in skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami v prvih dneh pouka zagotavljali varnost otrok na poti v šolo in iz nje ter preprečevali nedovoljena ravnanja voznikov do otrok,« pojasnjujejo.

Saša Jevšnik Kafol, direktorica Agencije za varnost prometa, je gostja ponedeljkovega Delo Studia. FOTO: Marko Feist