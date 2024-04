Več stopinj, manj sposobni za delo

Prihajajoče podnebne spremembe – nekatere so že tu – bodo povzročile, da bomo delali v zahtevnejših razmerah, kar bo negativno vplivalo na zdravje zaposlenih.

Od delodajalcev se pričakuje, da bodo postali zaščitni faktor zaposlenih, je povedala Ajda Erzar, zdravnica z Inštituta za varstvo pri delu ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu, ki ga obeležujemo v nedeljo. Posvečen je posledicam podnebnih sprememb na varnost pri delu.

Vpliv na vse delovne panoge

Tudi v Sloveniji se že soočamo s posledicami višanja povprečne temperature v okolju, pogostejšimi vročinskimi valovi, poletnimi sušami, močnimi nalivi in uničujočo točo, poplavami, požari, kar vse vpliva na delovna okolja, so navedli na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ). Prepričanje, da bodo prizadeti predvsem gradbeni delavci, za katere je glavna sezona poleti, ko morajo delati pod vse bolj žgočim soncem, ne drži.

Podnebne spremembe vplivajo na zaposlene v skoraj vseh panogah, od kmetijstva, industrije do turističnih storitev, ne glede na to, ali poteka delo zunaj, ali v zaprtih prostorih. Podnebne spremembe vplivajo tudi na pisarniško in intelektualno delo, ugotavlja stroka. Kako?

Intelektualno delo

»Vsaka stopinja nad 24 stopinj Celzija za štiri odstotke zmanjša zmožnost za intenzivno delo. Pri temperaturah nad 26 stopinj Celzija pade koncentracija, pojavita se utrujenost in izčrpanost, začnejo se pojavljati napake pri delu,« je pojasnila Ajda Erzar in povedala, da je idealna temperatura za delo med 20 in 22 stopinjami Celzija: »Če je drugače, je delovni učinek slabši, več je bolniških odsotnosti, kar vse finančno vpliva na delodajalca.«

Zaradi podnebnih sprememb, ki bodo prinesle višje temperature, bo več vročinskega stresa, vročinske izčrpanosti, vročinskih kapi in omedlevic. Več bo ultravijoličnega sevanja, ki povzroča različne vrste raka in bolezni oči. Večja bo onesnaženost zraka, kar bo vplivalo na porast bolezni dihal, srca in ožilja. Povečalo se bo tudi število tako imenovanih vektorskih bolezni, ki se širijo preko komarjev, klopov in drugih prenašalcev. Podnebne spremembe lahko vplivajo na porast poškodb in porast težav v duševnem zdravju.

Podnebne spremembe in duševno zdravje

Čeprav je na prvi pogled težko povezati podnebne spremembe z duševnim zdravjem, strokovnjaki opozarjajo, da ni tako. »Delo v toplotno obremenjujočih pogojih poslabšuje posameznikovo sposobnost mišljenja, saj negativno vpliva na zbranost, spomin in reševanje problemov. Poleg tega zmanjšuje zmožnost uravnavanja čustev, kar lahko povečuje nepotrpežljivost ter vodi k porastu medosebnih konfliktov in nasilja na delovnem mestu.

Izpostavljenost visokim temperaturam vodi k zmanjšanju motivacije za delo, dlje časa trajajoč vročinski stres pa lahko povzroči motnje spanja, kar ponovno poslabša sposobnost za delo, vodi k sprejemanju slabih odločitev, napakam in nesrečam pri delu. Prav tako poslabšuje že obstoječe težave v duševnem zdravju,« so navedli v nacionalnem programu duševnega zdravja Mira.

Ogroženi reševalci

Na duševno zdravje močno vplivajo tudi ekstremni vremenski dogodki, kot so poplave, požari, toča. Prebivalci, ki so bili ob tem življenjsko ogroženi, lahko imajo stresne in prilagoditvene motnje. Še posebno so ogroženi policisti, gasilci, zdravstveni reševalci, vojaki in drugi reševalci, ki pomagajo ob naravnih katastrofah. Če je ujma prizadela podjetje, se zaposleni bojijo izgube službe in s tem eksistenčnih težav. Če so izgubili dom ali znano okolje, se lahko razvije dolgotrajno žalovanje. Ali se vsemu naštetemu sploh lahko zoperstavimo?

Prilagoditi delovno okolje

»Delodajalci so dolžni zagotoviti delovno okolje, v katerem so tveganja za zdravje in varnost ustrezno obvladana,« spomni sogovornica in doda, da je pomembno pravi čas zaznati, kdaj bo obdobje visokih temperatur in se nanje pripraviti. Delo je najbolje organizirati zgodaj zjutraj in pozno popoldne, uvesti krajši delovni čas, na izpostavljeno delovno mesto razporediti več delavcev, ki se menjujejo, da ni eden ves dan izpostavljen visokim temperaturam.

Delavcem na soncu je treba omogočiti senco, če je to možno. V zaprtih prostorih je treba urediti prezračevanje in hlajenje. Poskrbeti je treba za hidracijo zaposlenih in jim dati več krajših odmorov. Tisti delodajalci, ki nudijo zaposlenim tudi prenočišče, morajo poskrbeti za ustrezne temperature tam, da si lahko delavci odpočijejo vsaj ponoči. Ali se delodajalci v Sloveniji vedejo tako?

Inštitut za varstvo pri delu organizira izobraževanje in delavnice za delodajalce, kjer jih z vsem tem seznanja. »Tisti, ki se jih udeležijo, se trudijo, da bi pogoje za delo izboljšali,« pravi sogovornica. Statističnih podatkov o skrbi za delovna okolja ni.