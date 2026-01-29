  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Več tisoč otrok v Sloveniji nima pediatra, zagovornik z zakonskimi predlogi

    Po podatkih ZZZS iz konca avgusta 2025 je brez osebnega zdravnika v Sloveniji 16.561 otrok.
    Zagovornik načela enakosti med drugim predlaga, da bi se del primarne pediatrične dejavnosti razširil tudi na splošne bolnišnice, porodnišnice in klinična centra. FOTO:Jure Eržen
    Galerija
    Zagovornik načela enakosti med drugim predlaga, da bi se del primarne pediatrične dejavnosti razširil tudi na splošne bolnišnice, porodnišnice in klinična centra. FOTO:Jure Eržen
    R. I.
    29. 1. 2026 | 12:12
    4:26
    A+A-

    Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) iz konca avgusta 2025 je brez osebnega zdravnika v Sloveniji 16.561 otrok, mlajših od 19 let, kar predstavlja 4,2 odstotka vseh otrok. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo samo v Ljubljani na dan 1. julija 2025 brez izbranega pediatra 4.138 otrok. V občini Vrhnika pa je bilo konec leta 2025 brez pediatra 2.500 otrok.

    Tudi po podatkih iz leta 2024 je bilo brez pediatra v Sloveniji 4,2 odstotka otrok, kar pomeni, da več tisoč otrok nima zagotovljene stalne primarne zdravstvene oskrbe. Hkrati so nekateri pediatri preobremenjeni, dostopnost pa se močno razlikuje med posameznimi regijami, opozarja zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

    image_alt
    Ali primarna pediatrija v Sloveniji lahko preživi?

    Zagovornik je, kot so sporočili danes, ministrstvu za zdravje priporočil spremembe zakonodaje, ki bi sistemsko izboljšale dostopnost primarne pediatrične zdravstvene oskrbe. Med predlogi so uvedba minimalnih in maksimalnih obremenitev pediatrov ter vključitev bolnišnic in kliničnih centrov v izvajanje primarne pediatrije.

    FOTO:Jure Eržen
    FOTO:Jure Eržen

    Zagovornik načela enakosti je 27. januarja letos ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel predlagal dopolnitve ključnih zakonov s področja zdravstva in opozoril, da da gre za vprašanje, ki neposredno posega v ustavno zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva iz 51. člena ustave. »Država ima dolžnost organizirati zdravstveni sistem tako, da je zdravstvena oskrba vsem zagotovljena enako, pravočasno in kakovostno, še posebej otrokom kot eni najbolj ranljivih skupin prebivalstva,« je zapisal v sporočilu za javnost.

    Pri pediatrih vodenih 53.000 odraslih

    Čeprav Slovenija razpolaga z relativno velikim številom pediatrov, je njihova razporeditev po državi neenakomerna, dodatno težavo pa predstavlja neenako število opredeljenih otrok na posameznega pediatra. Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo pri pediatrih opredeljenih tudi več kot 53.000 odraslih pacientov, kar dodatno povečuje obremenitve.

    Zagovornik zato Ministrstvu za zdravje priporoča, da se z dopolnitvijo ZZVZZ določi minimalno in maksimalno število opredeljenih otrok na posameznega pediatra, tako imenovani glavarinski količniki, ter normativi, ki bi upoštevali dejanske razmere v sistemu.

    image_alt
    Mladi zdravniki se nočejo vezati na določenega izvajalca

    Ti bi morali po njegovem mnenju temeljiti na številu razpoložljivih pediatrov, starostni strukturi otrok in realnih kadrovskih zmožnostih zdravstvenega sistema. S tem bi se preprečilo prekomerno obremenjevanje posameznih ambulant ter zagotovila bolj pravična porazdelitev bremena.

    Drugi predlagani ukrep se nanaša na dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti. Zagovornik predlaga, da bi se del primarne pediatrične dejavnosti razširil tudi na splošne bolnišnice, porodnišnice in klinična centra.

    FOTO:Jure Eržen
    FOTO:Jure Eržen

    Večji zavodi, kot je Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je zaposlenih skoraj 200 specialistov in specializantov pediatrije, bi lahko z vzpostavitvijo dodatnih ambulant vsaj delno prevzeli breme primarne oskrbe. Že z minimalnim vsakodnevnim vključevanjem bi se lahko bistveno izboljšala dostopnost pediatra, razbremenile preobremenjene ambulante in zmanjšalo število otrok brez izbranega zdravnika, predlaga Zagovornik načela enakosti.

    Zagovornik poudarja, da gre za dva komplementarna ukrepa, ki bi skupaj omogočila odpravo problema otrok brez pediatra, zagotovila pravičnejšo razporeditev delovnih obremenitev ter v celoti uresničila ustavne in mednarodne obveznosti države na področju varstva otrokovih pravic.

    Priporočilo je bilo poleg Ministrstva za zdravje posredovano tudi vladi, predsednici republike, državnemu zboru, državnemu svetu in varuhu človekovih pravic.

    Novice  |  Svet
    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Film Melania

    Dokumentarec o Melanii ne zanima nikogar

    Dokumentarec o ameriški prvi dami slovenskih korenin, ki v petek prihaja tudi v naše kinematografe, pred premiero ne vzbuja posebnega zanimanja.
    Agata Rakovec Kurent 28. 1. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Več iz teme

    pediatrijaotrociministrstvo za zdravjezagovornik načela enakostiPomanjkanje zdravnikov

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje otrok

    Več tisoč otrok v Sloveniji nima pediatra, zagovornik z zakonskimi predlogi

    Po podatkih ZZZS iz konca avgusta 2025 je brez osebnega zdravnika v Sloveniji 16.561 otrok.
    29. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Razsvetljava

    Zakaj v Kranju še vedno gorijo praznične luči?

    Vzrok ni naključje ali zamuda, temveč zavestna odločitev mesta. Do kdaj bo v Kranju odprto drsališče?
    29. 1. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gorska reševalna zveza Slovenije

    Lani rekordno število umrlih v slovenskih gorah

    Gorska reševalna zveza Slovenije opozarja, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne.
    29. 1. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Ali lahko redar kaznuje parkiranje na skupni zelenici pred blokom?

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o parkiranju na zelenici, soglasjih etažnih lastnikov, ureditvi parkirišč in morebitnih globah redarstva.
    Tanja Bohl 29. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posledice

    Kitajska usmrtila člane burmanske tolpe zaradi spletnih prevar

    Usmrtitve je izvedlo sodišče v mestu Wenzhou v vzhodnokitajski provinci Zhejiang, po odobritvi vrhovnega sodišča v Pekingu.
    29. 1. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Gorska reševalna zveza Slovenije

    Lani rekordno število umrlih v slovenskih gorah

    Gorska reševalna zveza Slovenije opozarja, da so snežne razmere v visokogorju trenutno zelo zahtevne in nevarne.
    29. 1. 2026 | 11:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Svetovalnica: Ali lahko redar kaznuje parkiranje na skupni zelenici pred blokom?

    Pravnica odgovarja na vprašanje bralke o parkiranju na zelenici, soglasjih etažnih lastnikov, ureditvi parkirišč in morebitnih globah redarstva.
    Tanja Bohl 29. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posledice

    Kitajska usmrtila člane burmanske tolpe zaradi spletnih prevar

    Usmrtitve je izvedlo sodišče v mestu Wenzhou v vzhodnokitajski provinci Zhejiang, po odobritvi vrhovnega sodišča v Pekingu.
    29. 1. 2026 | 10:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo