Več tisoč otrok v Sloveniji nima pediatra, zagovornik z zakonskimi predlogi

Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) iz konca avgusta 2025 je brez osebnega zdravnika v Sloveniji 16.561 otrok, mlajših od 19 let, kar predstavlja 4,2 odstotka vseh otrok. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo samo v Ljubljani na dan 1. julija 2025 brez izbranega pediatra 4.138 otrok. V občini Vrhnika pa je bilo konec leta 2025 brez pediatra 2.500 otrok.

Tudi po podatkih iz leta 2024 je bilo brez pediatra v Sloveniji 4,2 odstotka otrok, kar pomeni, da več tisoč otrok nima zagotovljene stalne primarne zdravstvene oskrbe. Hkrati so nekateri pediatri preobremenjeni, dostopnost pa se močno razlikuje med posameznimi regijami, opozarja zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

Zagovornik je, kot so sporočili danes, ministrstvu za zdravje priporočil spremembe zakonodaje, ki bi sistemsko izboljšale dostopnost primarne pediatrične zdravstvene oskrbe. Med predlogi so uvedba minimalnih in maksimalnih obremenitev pediatrov ter vključitev bolnišnic in kliničnih centrov v izvajanje primarne pediatrije.

FOTO:Jure Eržen

Zagovornik načela enakosti je 27. januarja letos ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel predlagal dopolnitve ključnih zakonov s področja zdravstva in opozoril, da da gre za vprašanje, ki neposredno posega v ustavno zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva iz 51. člena ustave. »Država ima dolžnost organizirati zdravstveni sistem tako, da je zdravstvena oskrba vsem zagotovljena enako, pravočasno in kakovostno, še posebej otrokom kot eni najbolj ranljivih skupin prebivalstva,« je zapisal v sporočilu za javnost.

Pri pediatrih vodenih 53.000 odraslih

Čeprav Slovenija razpolaga z relativno velikim številom pediatrov, je njihova razporeditev po državi neenakomerna, dodatno težavo pa predstavlja neenako število opredeljenih otrok na posameznega pediatra. Po zadnjih dostopnih podatkih je bilo pri pediatrih opredeljenih tudi več kot 53.000 odraslih pacientov, kar dodatno povečuje obremenitve.

Zagovornik zato Ministrstvu za zdravje priporoča, da se z dopolnitvijo ZZVZZ določi minimalno in maksimalno število opredeljenih otrok na posameznega pediatra, tako imenovani glavarinski količniki, ter normativi, ki bi upoštevali dejanske razmere v sistemu.

Ti bi morali po njegovem mnenju temeljiti na številu razpoložljivih pediatrov, starostni strukturi otrok in realnih kadrovskih zmožnostih zdravstvenega sistema. S tem bi se preprečilo prekomerno obremenjevanje posameznih ambulant ter zagotovila bolj pravična porazdelitev bremena.

Drugi predlagani ukrep se nanaša na dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti. Zagovornik predlaga, da bi se del primarne pediatrične dejavnosti razširil tudi na splošne bolnišnice, porodnišnice in klinična centra.

FOTO:Jure Eržen

Večji zavodi, kot je Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je zaposlenih skoraj 200 specialistov in specializantov pediatrije, bi lahko z vzpostavitvijo dodatnih ambulant vsaj delno prevzeli breme primarne oskrbe. Že z minimalnim vsakodnevnim vključevanjem bi se lahko bistveno izboljšala dostopnost pediatra, razbremenile preobremenjene ambulante in zmanjšalo število otrok brez izbranega zdravnika, predlaga Zagovornik načela enakosti.

Zagovornik poudarja, da gre za dva komplementarna ukrepa, ki bi skupaj omogočila odpravo problema otrok brez pediatra, zagotovila pravičnejšo razporeditev delovnih obremenitev ter v celoti uresničila ustavne in mednarodne obveznosti države na področju varstva otrokovih pravic.

Priporočilo je bilo poleg Ministrstva za zdravje posredovano tudi vladi, predsednici republike, državnemu zboru, državnemu svetu in varuhu človekovih pravic.