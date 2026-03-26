Več turistov bi radi imeli pred glavno sezono in po njej

»Napovedi o turističnem obisku so dobre. V glavni sezoni bomo težko imeli več gostov, kot jih je bilo v lanski rekordni, radi pa bi jih privabili več v pred- in posezoni, kakor nam je dobro uspelo lani,« je povedala Patricija Gržinič, direktorica Turističnega združenja Portorož, ki je včeraj predstavilo novo celostno grafično podobo Portoroža in Pirana. Portoroški hoteli so že pred velikonočnimi prazniki zasedeni dvetretjinsko. Že dolgo ni bilo pred sezono v kraju zaznati toliko gradbenih del za bolj urejen

Športni park Portorož bo odprt šele konec maja, a bo že aprila in maja gostil dva teniška turnirja.

Za marec nadpovprečno živahen turistični utrip v Portorožu že deset dni pred velikonočnimi prazniki potrjuje pričakovanja, da bodo številni evropski turisti namesto negotovih letalskih destinacij vsaj nekaj časa izbirali bližnje cilje. Lani so v Portorožu po podatkih portala ttaksa.si ustvarili 1,961 milijona prenočitev ali štiri odstotke več kot leto prej. Za takšno rast je zaslužno predvsem za tretjino večje število prenočitev v predsezonskih mesecih, saj so v glavni sezoni kapacitete že nekaj let polno zasedene. Občina Piran je lani s prenočitveno in pavšalno turistično takso zbrala 4,23 milijona evrov, poleg tega je za delovanje STO zbrala 966.000 evrov promocijske takse.

Napovedi za letošnjo sezono so najmanj tako dobre kot lani. Poleg političnih razmer v svetu, ki turiste zadržujejo v bližnjih destinacijah, so se letos v Portorožu bolje pripravili na sezono. Turistično združenje Portorož ima za seboj več intenzivnih promocijskih akcij. Mednje sodi tudi nova celostna grafična podoba destinacije. V projektu je s predlogi in pripravo izhodišč sodeloval strokovnjak za znamčenje Zenel Batagelj iz Valicona, končno izvedbo pa so izdelali v agenciji AV Studio. Po 20 letih so namesto predelanega občinskega grba kot osrednji element nove podobe uporabili kristal solnega cveta in ob njem kot slogan uporabili sporočilo: Dragulj Istre. Kristal solnega cveta so uporabili, ker je sol najbolj značilen in povezovalen element razvoja turističnega kraja.

Vrsta gradbišč za lepši Portorož

Portorož je v teh dneh eno samo gradbišče, saj se zdi, da želijo ne le zaradi turistov, ampak tudi zaradi jesenskih lokalnih volitev na vsakem koraku polepšati kraj. Med najbolj izstopajočimi in opaznimi posegi je tlakovanje nekaj sto metrov promenade sredi Portoroža in prenova ploščadi ter parka Trga prekomorskih brigad. Tlak na promenadi bo končan do začetka velikonočnih praznikov, ploščad in park ob Trgu prekomorskih brigad pa predvidoma sredi maja. Koliko bodo dela stala, nam z Občine Piran niso odgovorili. Do sredine maja bodo obnovili tudi 650 metrov ceste od lucijskega kampa do vhoda na Formo vivo, za kar bodo namenili 336.000 evrov.

Turistično združenje Portorož je skupaj s fakulteto za turistične študije pripravilo oceno strategije razvoja turizma v občini do leta 2025 in nov akcijski načrt razvoja turizma do leta 2030, ki ga bodo občinski svetniki obravnavali na začetku aprila.

Šele konec maja bo v celoti prenovljen Športni park Portorož, kjer namesto polovice teniških igrišč urejajo igrišča za padel in pickelball, atletsko stezo in nekaj drugih igrišč. Naložba v športni park brez stroška nakupa teniških igrišč znaša 2,66 milijona evrov. Aprila in maja bodo na teh igriščih izvedli dva mednarodna teniška turnirja, tudi zaključni turnir Pokala Billie Jean King.

Do izteka aprila bodo končali prvo fazo prenove zelenice in kopališča Fiesa, do konca maja pa uredili še pešpot med zelenico in hotelom Fiesa. Skupaj bodo za ureditev Fiese letos namenili 872.000 evrov, vendar bodo zanjo in za Športni park Portorož skupaj prejeli približno 1,6 milijona evrov državnih sredstev.

Novi lokal Ljubljana bo pripravljen sredi maja. Ni pa jasno, ali bo v njem tudi preseljena igralnica Casino Portorož.

Do sredine maja bo podjetje Grafist Koper obnovilo trgovsko-gostinski objekt Ljubljana, v katerega naj bi preselili tudi igralnico iz sedanjih prostorov pri hotelu Metropol. Občinski svetniki so se s selitvijo že strinjali. Lastnik Grafista Ante Guberac pravi, da bodo za prenovo objekta namenili nekoliko manj kot pet milijonov evrov ter da bo po njegovi zaslugi in velikih vlaganjih v dva objekta (lani še v Lido – Alaya), vrednih približno deset milijonov evrov, središče Portoroža letos zasijalo v popolnoma novi luči.

Negotovost zaradi novega zakona o gostinstvu

Ni še povsem jasno, ali bo piranska občina lahko dosegla lansko rekordno število turističnih prenočitev. Od 1,961 milijona prenočitev so jih namreč kar 429.527 dosegli v apartmajih, prenočiščih, sobah, stanovanjih, hišah ... Omejitve novega zakona o gostinstvu lahko resno otežijo to dejavnost, so ocenili v občini Piran, povečajo birokracijo, zmanjšajo število nastanitev in posledično zmanjšajo zaslužek ter konkurenčnost občinskega turizma. V občini napovedujejo, da bodo oddajanje dovolili največ 270 dni v letu, pri čemer turistični delavci ne verjamejo, da bi bilo zaradi novega zakona na voljo več najemnih stanovanj.