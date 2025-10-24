Zlorabam bolniške in nege šteti dnevi: prihajajo strožji ukrepi in več nadzora

V nadaljevanju preberite:

Socialni partnerji bodo na naslednjem srečanju Ekonomsko-socialnega sveta predvidoma prihodnji ponedeljek imeli na mizi tudi več predlogov za boljše upravljanje absentizma, ki stane zdravstveno blagajno vsako leto več. Letos bo to skoraj 700 milijonov evrov, dvakrat več kot pred desetletjem.

Več kot 10.000 ljudi je že več kot eno leto v bolniškem staležu, 1500 med njimi že več kot tri leta, rekorder že celo 14 let. Vsak dan je zaradi tega odsotnih šest od 100 zaposlenih. Te statistike že več mesecev krožijo po medijih, prav tako kot ugotovitve, da nimamo ne analiz o tem, koliko na te odsotnosti vplivajo čakalne dobe za določene zdravstvene storitve, kako so povezane z (ne)primernostjo delovnih mest za starajočo se delovno silo in kateri drugi dejavniki so še pomembni pri tem.

Delodajalci pozivajo k razbremenitvam in strožjim nadzorom, sindikati ponavljajo, da bodo branili delavska upravičenja, vlada pa si je za cilj postavila vzpostavitev učinkovitejšega sistema, ki bo hkrati varoval pravice zaposlenih, razbremenil delodajalce ter prispeval k stabilnosti javne zdravstvene blagajne.