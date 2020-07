Več vprašanj kot odgovorov

Ljubljana – Čeprav so poslanci včeraj sprejeli zakonodajno podlago za mobilno aplikacijo za sledenje stikom – obvezna bo za potrjeno pozitivne na virus sars-cov-2 in tiste, ki jim je bila odrejena karantena – je njena končna oblika vse prej kot znana.Težava bi lahko nastala, ker tehnološka giganta Google in Apple pri svoji tehnološki rešitvi, ki naj bi jo aplikacija uporabljala, ne dovoljujeta obvezne uporabe. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ju je tako predhodno zaprosil za dodatna pojasnila. »V splošnih pogojih so pravniške formulacije in preverjamo, kaj zahtevajo,« je dejal minister za javno upravo Boštjan ...