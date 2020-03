Več zaposlenih, manj upokojenih

960.755



Tretja najnižja rast upokojitev v zadnjih 29 letih

Zpiz je lansko leto sklenil z izravnavanimi prihodki in odhodki v višini 5,5 milijarde evrov.

Ljubljana – Vlada je dala soglasjezavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (), v katerem predvidevajo skupne prihodke in odhodke v višiniv. To je za okoli šest odstotkov več, kot je bilo ocenjeno za leto 2019. Člani sveta zavoda pa so prejšnji teden soglasno sprejeli letno poročilo, ki ga je Zpizsklenil z izravnanimi prihodki in odhodki v vrednostiSkupni prihodki so bili lani v primerjavi z letom prej nominalno višji za dobre štiri, realno pa za 2,5 odstotka. V strukturi prihodkov so največ prinesli davčni prihodki – prispevki za socialno varnost in drugi davki, in to 81 odstotkov (predlanskim 78,7 odstotka). Iz letnega sporočila izhaja, da je delež davčnih prihodkov kot posledica višjih prihodkov od prispevkov za socialno varnost največjiTudi povprečno število zavarovancev se je lani v primerjavi z letom prej zvišalo, za 2,3 odstotka ali več kot 21.600 oseb, in jih je bilo povprečno 960.755. Na drugi strani je bilo povprečno 620.459 uživalcev starostne, predčasne, delne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, to je za pol odstotka ali 3160 uživalcev več. Vendar to pomeni, da je toPovprečno število uživalcev starostne pokojnine je bilo lani v primerjavi z letom večje za 6263 (za 1,4 odstotka), kar je višja rast kot v zadnjih štirih letih, a kot so zapisali v sporočilu za javnost, je to še vedno nižja rast kot med letoma 1997 in 2014. Kar pomeni, da deluje ZPIZ-2, ki je vplival naza upokojitev,Zmanjšuje se tako povprečno število invalidskih pokojnin kot skupno število uživalcev družinske in vdovske pokojnine. Glede na vrsto izplačane pokojnine je bila lani povprečna bruto starostna pokojnina lani 663 evrov, kar je za tri odstotke več kot leto prej, brez uživalcev sorazmernega dela pokojnine in delne pokojnine pa je dosegla 746 evrov.