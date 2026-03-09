Več zdravnikov, a tudi pritiska na sistem

Skoraj 140.000 prebivalcev nima izbranega zdravnika, več kot 20.000 med njimi so otroci brez pediatra, žensk brez ginekologa je več kot 225.000. Tem podatkom nihče ne oporeka, so pa razlage za to stanje in tudi videnje za njegovo izboljšanje različni. Prav tako druge statistike, ki jih kandidati za poslance vseh barv navajajo v izobilju – od čakalnih dob do kadrovskih okrepitev – in jih vsakdo interpretira tako, kot je najbolj koristno za krepitev njegovih stališč.

Zdravstvo je visoko na prioritetni listi volivcev. Med strankami, ki jim raziskave kažejo največ možnosti za prestop parlamentarnega praga, je mogoče opaziti precej jasno ločnico, kako si predstavljajo dostopen sistem.