Več znanih obrazov kmalu na sodišču: tudi primeri Stožice, Trenta, TEŠ

Na slovenskih sodiščih tudi v prihodnjem letu ne bo manjkalo odmevnih procesov. Poleg potekajočih, kot so zadeve Kavaški klan, Teš 6 in sojenje ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, bi lahko stekli tudi sojenji za umor Satka Zovka in afero Fotopub. Pričakovati je odločitve višjih sodišč v zadevi Marina in Trenta.

Ljubljana: Janković in Stožice

Na ljubljanskem okrožnem sodišču bodo v letu 2026 nadaljevali sojenje za umor Danijela Božića. Tega naj bi obtoženi, domnevni člani Kavaškega klana, likvidirali novembra 2019, potem ko je iz skladišča na Gorenjskem izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina. Nadaljevalo se bo tudi sojenje v zadevi Kavaški klan, v kateri obtožnica še 14 domnevnim članom slovenskega dela klana očita trgovanje z drogo. Sodišče v tej zadevi sicer še ni odločilo o izločitvi dokazov.

Pričakovati je tudi sojenje v primeru mafijskega umora Satka Zovka novembra lani pri igralnici Mons na ljubljanskem Brdu. Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru so morali v pripor Dino Muzaferović – Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa tožilstvo očita trgovanje z drogo. Tudi v tej zadevi je obramba zahtevala izločitev dokazov, sodišče o predlogu še ni odločilo.

Dino Muzaferović Cezar FOTO: Aleksander Brudar

Na sodišče bo moral znova ljubljanski župan Zoran Janković. Tožilstvo njemu in šestim soobtoženih očita nepravilnosti v povezavi s hladilno strojnico v dvorani Stožice. Narok za glavno obravnavo bo po več kot štirih letih od predobravnavnega naroka razpisan v prvi polovici leta, so za STA povedali na sodišču. Janković in soobtoženi bodo morali znova na sodišče tudi zaradi očitkov o goljufiji pri pridobitvi evropskih sredstev za gradnjo Stožic. Marca lani je namreč višje sodišče razveljavilo obsodilno sodbo in zadevo vrnilo v novo sojenje.

Zoran Janković FOTO: Jože Suhadolnik

Ljubljanski sodniki se bodo ukvarjali tudi s primeri, v katere naj bi bili vpleteni pripadniki romske skupnosti. Med drugim se bosta nadaljevala ponovljeno sojenje četverici za očitke o povzročitvi hude telesne poškodbe in posledične smrti Stanislava Knafla iz Grosupljega marca 2021 ter sojenje za napad na ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko.

Če bo sodišču uspelo najti Dušana Smodeja, ki mu tožilstvo očita spolno nasilje v aferi Fotopub, bi lahko steklo sojenje tudi v tej zadevi. Smodeja sicer sodišče išče že od marca, da se izreče o obtožnici.

Maribor in Ptuj: umor ženske iz Markovcev

Na mariborskem sodišču bo epilog kmalu dočakalo sojenje obtoženi za uboj partnerja maja 2022 na Valvasorjevi ulici v Mariboru. Po novoletnih praznikih, 6. januarja, pa se bo začelo sojenje obtoženi za uboj sostanovalca julija 2025 v Lovrencu na Pohorju.

Nadaljevali bodo sojenje domnevni mamilarski združbi, del katere naj bi bil stari znanec organov pregona Kristjan Kamenik ter še 17 drugih obtožencev. V tej zadevi je sicer obrambi nekaj obtoženih uspelo z izločitvijo sodnice, ki je pred tem sprejela priznanje petih obtožencev. Sojenje je prevzela sodnica Andreja Lukeš. Predobravnavni narok je bil izpeljan, glavna obravnava pa se še ni začela, ker je treba prej odločiti o zahtevi za izločitev dokazov.

Aleksandra Škamlec FOTO: Oste Bakal

Ptujsko sodišče je letos izpeljalo dve odmevnejši sojenji, in sicer obtoženima za umor ženske iz Markovcev, ki naj bi ga zagrešila njen mož Tomaž Arklinič in domnevna ljubica Aleksandra Škamlec. Obsojena sta na 30 in 28 let zapora, a bo za pravnomočnost sodbe najverjetneje treba počakati na pritožbeni postopek na višjem sodišču. Enako velja za sojenje Kristjanu Slodnjaku za očitke o pomoči pri umoru moškega iz Kidričevega, ki se je februarja končalo z oprostilno sodbo.

Celje, Koper in Kranj: na tnalu tudi Uroš Rotnik

Na celjskem okrožnem sodišču se bo predvidoma 6. januarja začelo sojenje ukrajinskemu državljanu, obtoženemu povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti na štajerski avtocesti, v kateri je 30. julija umrlo pet ljudi. V kombiniranem vozilu, ki se je zaletelo v tovornjak, je bilo sedem potnikov. Voznik, povzročitelj nesreče, je bil lažje poškodovan, pet sopotnic je umrlo, ena pa je bila huje poškodovana.

Predvidoma 19. januarja se bo v Celju nadaljevalo sojenje za smrt otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu. Izrek sodbe je mogoče pričakovati spomladi.

Uroš Rotnik FOTO: Aleš Černivec

Sojenje obtoženim v zadevi Teš na čelu z nekdanjim direktorjem družbe Urošem Rotnikom se približuje koncu in bo prihodnje leto verjetno končano. Izrek sodbe gre pričakovati tudi za Uroša Vozliča, ki ga obtožnica bremeni umora 42-letnega državljana BiH septembra 2023 v Trnavi pri Braslovčah. V zadevi Trenta, kjer je sodišče tri obtožene, med drugim predsednika SDS Janeza Janšo, oprostilo, pa je po pritožbi tožilstva mogoče pričakovati odločitev višjega sodišča.

Janez Janša FOTO: Blaž Samec

Na koprskem okrožnem sodišču se bosta nadaljevali sojenji nekdanjemu prvemu možu Luke Koper Robertu Časarju in soobtoženim v zadevi TTI ter bivšemu predsedniku uprave Intereurope Andreju Lovšinu, ki mu tožilstvo očita sporne naložbe v ruski logistični terminal Čehov in v Ukrajini. Nadaljevali bodo tudi sojenje Bojanu Petanu in soobtoženim, ki jim očitajo zlorabo položaja oz. pomoč pri spornih poslih, povezanih z lastninjenjem Term Čatež. Medtem ko sta prvi dve zadevi še globoko v fazi glavne obravnave, pa se sojenje Petanu počasi bliža koncu.

Pričakovati je tudi odločitev višjega sodišča v zadevi Marina, v kateri je koprsko sodišče maja lani štiri obtožene, med njimi poslovneža Sergeja Racmana, spoznalo za krive zlorabe prostitucije.

Na kranjskem okrožnem sodišču so letos stekla sojenja v štirih primerih umorov iz leta 2024. Na prvi stopnji je bilo končano sojenje obdolžencema za umor znanca v Stražišču. Nadaljevalo in predvidoma končalo se bo sojenje v Avstriji živečemu 40-letnem Irancu za umor bivše žene na parkirišču brniškega letališča, 32-letniku z Bleda za umor žene s Filipinov in po razjasnitvi prištevnosti tudi 53-letniku za umor soseda v gozdu v Poljanski dolini.

Novo mesto, Nova Gorica, Slovenj Gradec, Murska Sobota

Na novomeškem okrožnem sodišču bo predvidoma v torek steklo novo sojenje Dejanu Novaku, obtoženemu pomoči pri umoru in poskusu uboja leta 2022 v romskem naselju Brezje. Višje sodišče je novembra lani zanj potrdilo petletno zaporno kazen za pomoč pri poskusu uboja, medtem ko je del sodbe glede pomoči pri umoru, za katerega je bil na 30 let zaporne kazni pravnomočno obsojen Mirko Pilinger, razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje.

Mirko Pilinger FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kdaj bo na novomeškem sodišču po razveljavitvi obsodilne sodbe steklo novo sojenje Rožletu Grintalu, obtoženemu povzročitve nesreče s smrtnim izidom, ni znano. Grintalu je bil namreč odpravljen pripor, zato zadeve ne vodijo več kot nujno in bo prišla na vrsto za obravnavo v skladu z določili sodnega reda, pravijo na sodišču.

Na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pričakujejo začetek obravnave tožbe Mestne občine Slovenj Gradec proti projektantom spornih kolesarskih mostov. Sodišče bodo po vrnitvi sojenj na prvo stopnjo zaposlovale tudi tožbe več oškodovancev, med njimi Občine Dravograd, proti avstrijski družbi Verbund zaradi poplavljanja Drave novembra 2012. Po nedavni uvedbi sodne preiskave v zvezi s spomladi 2022 odkrito sadro na koroških kmetijskih zemljiščih bo predvidoma znana tudi kakšna odločitev v zvezi s to zadevo.

Na Okrožnem sodišču v Murski Soboti je na februar prestavljen predobravnavni narok v primeru, v katerem Prleška komunala zaradi nepopolnega plačevanja računov toži Komunalo iz Gornje Radgone. Nadaljevala se bo obravnava, v kateri družba Prekmurka zaradi domnevnega neplačevanja najemnine za hotel Diana toži Dom starejših Rakičan, ter obravnava, v kateri direktorica Pokrajinske in študijske knjižnice toži sindikalno zaupnico v knjižnici. Na sodišču sicer čakajo, kdaj bo pravnomočno zaporno kazen začel služiti nekdanji župan Gornjih Petrovcev Franc Šlihthuber. Vrhovno sodišče je izvajanje kazni odložilo, dokler ne odloči o njegovem zahtevku za varstvo zakonitosti.

Na Okrožnem sodišču Nova Gorica za zdaj za leto 2026 ni predvidenih odmevnejših obravnav, prav tako ne na Okrožnem sodišču v Krškem.