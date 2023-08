Večina bi dodatno obdavčila dobičke bank

V nadaljevanju preberite:

Delova anketa o financiranju obnove po poplavah, ki jo je izvedla Mediana, je pokazala, da državljani v veliki večini po eni strani podpirajo ukrep dodatne obdavčitve bank, po drugi pa ukrep obveznega umika zgradb z zelo tveganih poplavnih območij.

»Podpora obdavčitvi izrednih dobičkov bank je pričakovana, saj je vedno najlažje obdavčiti nekoga drugega. Poleg tega banke niso prav priljubljene,« visoko podporo obdavčitvi dobičkov bank komentira ekonomist Jože P. Damijan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Po drugi strani so državljani precej manj naklonjeni izdaji državne obveznice za prebivalce. A Damijan meni, da je to za državo in državljane najboljša možnost, saj državljani za depozite v bankah ne dobijo skoraj nič. »Banke imajo zelo nizke obrestne mere na depozite, če pa bi kupili obveznice po normalni obrestni meri med tremi in štirimi odstotki, na ravni, po kateri se država zadolžuje, bi lahko zaslužili.«

Kar 87 odstotkov anketirancev pa je naklonjenih obveznemu umiku zgradb z zelo tveganih poplavnih območij. K temu je treba dodati, da jih je 50 odstotkov za umik pod pogojem, da občina oziroma država zagotovita nadomestna zemljišča za gradnjo. Sedemintrideset odstotkov jih meni, da je umik zgradb nujen v vsakem primeru.

Anketiranci iz savinjske regije, ki je bila poleg koroške regije najbolj prizadeta v vodni ujmi na začetku meseca, so nadpovprečno pogosto naklonjeni obveznemu umiku zgradb z zelo tveganih poplavnih območij, če občina oziroma država zagotovita nadomestna zemljišča. Tako je stališče kar dveh od treh Savinjčanov.