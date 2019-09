Večina Cerarjeve reprezentance ni šla daleč

Ljubljana – Ob menjavi na vrhu SMC in slovesu že petega ministra te vlade smo preverili, kje so danes nekdanji pomembni funkcionarji. Marsikdo je položaj obdržal ali našel podobno delo, nekateri so se zatekli v prejšnje službe, drugi vrnili v pokoj, se podali na samostojno pot ali kariero nadaljevali v tujini. Tudi nekdanji sodelavci Marjana Šarca so si že poiskali nove položaje.Medijsko najbolj izpostavljeni nekdanji poslanec tega mandata Darij Krajčič (LMŠ), ki je odstopil zaradi kraje sendviča, se je avgusta zaposlil kot vodja območne enote zavoda za gozdove Nazarje. Svojo pot sta šla državna sekretarja Šarčevega ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.