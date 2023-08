Večina domov zvišala cene za pet do šest odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Večina domov za starejše je po redni marčni uskladitvi zaradi dviga stroškov oskrbnine ponovno zvišala še julija, in sicer pretežno za pet do šest odstotkov. Vodstva zavodov so vseeno kritična do ministrstva za solidarno prihodnost, ker pri določitvi zgornje meje zvišanj ni upoštevalo dejanskega povečanja izdatkov, hkrati pa tudi ni podaljšalo interventnega sofinanciranja države.

Medtem ko so pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije prepričani, da so izpolnjeni pogoji za dodatno izredno uskladitev cen, na ministrstvu za solidarno prihodnost odgovarjajo, da po njihovih izračunih višanje oskrbnin sledi inflaciji v Sloveniji.