Večina odločb je pravočasnih kljub kratkemu roku

Bolniška odsotnost z dela v Sloveniji skokovito narašča, prav tako število bolnikov, ki so z dela odsotni dolgotrajno, kar pomeni več kot 45 dni. O dolgotrajni bolniški odsotnosti odločajo imenovani zdravniki ZZZS. Za pacienta je najtežje, če je odločba negativna in zamuja; pacient jo prejme šele, ko bi že moral biti v službi, on pa je – v dobri veri, da bo odločba pozitivna – doma. Zakaj odločbe zamujajo?