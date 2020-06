V Sloveniji odkrili devet novih okužb

Ključni poudarki : Hrvaška za skrajšani delovnik 400 milijonov evrov.

Na Hrvaškem so maske na sredstvih javnega prevoza obvezne. FOTO: Joško Šupić/Cropix

V Sloveniji so v soboto odkrili devet novih okužb s koronavirusom. Opravili so 625 testiranj. Hospitaliziranih je sedem ljudi, nihče se ne zdravi na intenzivni negi. Iz bolnišnice so včeraj odpustili eno osebo.Skoraj 70 odstotkov potrošnikov meni, da je prehod na digitalno plačevanje ob izbruhu pandemije covida-19 verjetno trajen, skoraj polovica pa jih namerava gotovino uporabljati redkeje tudi po koncu pandemije, je pokazala raziskava družbe Mastercard. Pandemija je obenem še povečala delež spletnih nakupov.V azijsko-pacifiški regiji 46 odstotkov anketirancev meni, da gotovino po izbruhu novega koronavirusa uporabljajo redkeje kot v preteklosti, dve tretjini potrošnikov iz latinskoameriške regije pa trdi, da gotovino uporabljajo manj oziroma sploh ne.V Evropi, kjer je brezstično plačevanje po navedbah Mastercarda najvišjo stopnjo uporabe doseglo že pred pandemijo, je kot najbolj priljubljeni način plačevanja brezstična plačila izbralo 64 odstotkov vprašanih.Najhuje je trenutno v Braziliji, Indiji in Združenih državah Amerike. V ZDA so zabeležili več kot 2,5 milijona okužb, poroča britanski BBC. O rekordnem številu okužb poročajo iz zveznih držav Florida in Teksas, kar je najbrž posledica ponovnega obratovanja številnih podjetij. Skupno so po vsem svetu potrdili že več kot 10 milijonov primerov okužb s koronavirusom.Hrvaški minister za delo in pokojninski sistemje napovedal državne subvencije za podjetja, ki bodo zaradi poslovnih težav, povezanih s covidom-19, uveljavila skrajšan delovni teden. Kot je pojasnil, bodo po trenutnih ocenah za ta ukrep do konca letošnjega leta potrebovali nekaj manj kot tri milijarde kun (400 milijonov evrov). Na Hrvaškem ocenjujejo, da bodo delodajalci subvencije za skrajšan delovnik izkoristili za med 100.000 in 150.000 delavcev, kar bo državo stalo nekaj manj kot 400 milijonov evrov.Državne subvencije bodo na voljo za skrajšanje delovnika za med deset in 50 odstotkov mesečnih delovnih ur. Denar od države bodo tako lahko dobili delodajalci, ki bodo zaposlenim delo zagotavljali med 20 in 36 ur tedensko. Subvencija bo znašala med 400 in 2000 kun (med 53,3 in 267 evrov), je razkril Aladrović in napovedal, da bodo ukrep podrobneje predstavili prihodnji teden.Nadaljnje sproščanje ukrepov zaradi koronavirusa je v Angliji doseglo muzeje, galerije in kine, ki bodo skupaj z bari, restavracijami ter frizerskimi saloni vrata ponovno odprli 4. julija. Med ukrepi, ki naj bi veljali za muzeje, galerije in kine, so predvideni enosmerni sistemi ter vnaprej rezervirane vstopnice, ki bi omejile število obiskovalcev.Kot piše britanski The Guardian, vse spremembe veljajo le za Anglijo in ne za celotno Veliko Britanijo, odvisne pa so od nadaljnjega nizkega števila okužb. Medtem ko je Downing Street odločitev pozdravil, pa so zdravniki, dobrodelne organizacije in sindikati ob načrtih ponovnega odprtja in razpolovitve upoštevanja dvometrske razdalje med osebami izrazili zaskrbljenost.Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)je v oddaji 24 ur pojasnil, da je bilo osem od v petek potrjenih okužb iz že znanih skupin okuženih. Dve okuženi osebi sta prišli iz BiH, tri iz Srbije, za eno osebo pa še niso našli izvora. »Vsi, ki so bili na novo odkriti, so pod nadzorom epidemiološke službe, ki so jim odredili izolacijo, osebam, ki so bile z njimi v stiku, pa 14-dnevno karanteno,« je zagotovil. Dodal je, da je trenutna epidemiološka situacija resna tudi v sosednji Hrvaški in če se ne bo umirila, bo treba zaostriti ukrepe.Okužbe v Sloveniji so sicer precej razpršene po celotni državi, kar je, kot je pojasnil Krek, predvsem posledica dejstva, da je večina okužb vnešenih iz držav iz t. i. rdečega seznama in ni posledica širjenja znotraj države.