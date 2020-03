FOTO:Večina otrok že danes doma, javno življenje ugaša

Infografika

Danes vodenje prevzema vlada Janeza Janše

Predstavniki prihajajoče vlade Zdravko Počivalšek, Matej Tonin, Janez Janša in Aleksandra Pivec. FOTO: Jure Eržen



Pred zaprto mejo dolge kolone

Aleš Šabeder je imel včeraj zadnji javni nastop kot zdravstveni minister. FOTO: Voranc Vogel

»Virus je bolj nalezljiv, kot si predstavljamo«

Vrtci in šole zapirajo vrata. FOTO: Voranc Vogel

Javno življenje v Sloveniji počasi ugaša, saj je razglašena epidemija . Vrtci in šole bodo zaprti od ponedeljka naprej, toda številni otroci so že danes ostali doma, z njimi pa posledično tudi starši. Napovedano je, da bo število tistih, ki bodo zaradi ukrepa morali ostati doma, okoli 300.000, največji izziv za starše bo , kako urediti varstvo za otroke.Ukrepi so skladni z vsakodnevnim povečanjem okuženih z novim koronavirusom . Dosedanji uradni podatek je 96 potrjenih primerov okužbe, opravili so 2058 testiranj. Veliko težav imajo tudi ostale evropske države , zato povsod sprejemajo drastične ukrepe.Še bolj je zaprta tudi meja z Italijo, saj so mejne prehode zaprli za železniški, avtobusni in tovorni promet. Na meji z Italijo je šest nadzornih točk. Zavračajo tuje državljane, ki imajo vročino in nimajo potrdila, da niso okuženi s koronavirusom.Očitno bodo kmalu vrata zaprla tudi sodišča, v času trajanja izrednih ukrepov pa procesni roki ne tečejo.Danes bomo sicer dobili vlado nove ukrepe je napovedal že za prvi dan delovanja . Po posvetu z infektologi bodo še bolj ugašali javno življenje.Včeraj je zadnjič javno nastopil zdravstveni minister v odhajanju, nasledil ga bo. »Novi koronavirus se nezadržno širi, v državah EU primanjkuje zaščitne opreme,« je dejal Šabeder.Napovedal je, da Slovenija prehaja v drugo fazo; to pomeni, da bodo bolnike, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, sprejemale tudi regionalne bolnišnice. »Od ponedeljka bodo v vseh bolnišnicah odpovedani vsi specialistični pregledi, operativni posegi, razen tistih stopnje nujno in zelo hitro,« je rekel. »V presejalnih programih Zora, Dora in Svit bodo zaključili vse terapevtske posege, ki so nujni, preventivne bodo ustavili.«Še enkrat več je preventivne ukrepe ponovila direktorica NIJZ; umivajte si roke, kašljajte v rokav, če ste oboleli, se ne družite z drugimi ljudmi.Epidemiologje pozval, naj se javno življenje ustavi za štirinajst dni. »Virus je bolj nalezljiv, kot si predstavljamo. Ni nujno, da se prenaša samo s kašljanjem, saj ga prenašajo tudi ljudje z minimalnimi težavami,« je rekel. »Če je le možno, naj ljudje ostanejo doma. A če morajo oditi od doma, naj ne uporabljajo javnih prevozov. Naš apel je: čim manj druženja.«Tomažič je tudi opozoril, da opažajo vse več nestrpnosti do bolnikov, ki se že odpravljajo domov. Marsikje je okolica preveč sovražna, zato se bolniki ne morejo vrniti v domače okolje.