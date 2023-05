Večina podpira možnost odločanja o končanju življenja

V nadaljevanju preberite:

Spoštovanje človekovega življenja in njegovega dostojanstva sta med najpomembnejšimi vprašanji in tudi točkami razhajanj med zagovorniki predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in vsemi, ki imajo do tega zadržke.

»Bistvo zakona je, da bo omogočil vsakomur zavest, da lahko, če ga doleti trpeče umiranje, pri katerem ne more pomagati niti medicinska niti paliativna oskrba, dobi pomoč pri končanju življenja, če se za to odloči,« je dddr. Andrej Pleterski, eden od soavtorjev, strnil vsebino predloga, ki ga bo društvo Srebrna nit vložilo v parlamentarno proceduro, če bodo do 22. junija zbrali več kot 5000 podpisov. Resne zadržke in nasprotovanje je izrazilo več organizacij, strank in tudi posameznikov.

Čeprav o predlogu potekajo razprave na različnih ravneh, je težko oceniti, kako dobro je javnost seznanjena z njegovo vsebino. Zato sodelujočih v panelni raziskavi, ki je potekala od 8. do 11. maja in je zajela reprezentativni vzorec 515 polnoletnih prebivalcev Slovenije, anketarji Mediane niso spraševali o podpori konkretnemu predlogu zakona, temveč o načelnih stališčih.