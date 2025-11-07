Večina podpira poenostavitve postopkov, položnice bodo precej nižje

V nadaljevanju preberite:

Vse kaže, da bo interventna poteza, s katero bodo stanovalci domov za starejše občane od 1. decembra avtomatično vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe, pravočasno zaživela. Odpravljajo se težave, ki se pojavljajo pri uvajanju sistema. Večina vpletenih podpira poenostavitve postopkov, poleg zakonodajnopravne službe državnega zbora pa ima pomisleke do zakonskega predloga tudi vrhovno sodišče, ki nasprotuje določbi o obveznem sodnem postopku za skrbništvo za tiste, ki sami ne morejo odločati.