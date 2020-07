FOTO:Večina selitev zaradi arbitraže po načrtih

Piran, Brezovica pri Metliki, Razkrižje – »Rok je prekratek, zato dvomim, da nam bo uspelo kmetijo preseliti do aprila prihodnje leto,« pravi Marija Grabušek iz Brezovice pri Metliki. Njena družina se je po odločitvi arbitražnega sodišča odločila za selitev v Slovenijo. Pri drugih, ki nimajo kmetij, večjih težav pri selitvah ni in potekajo nemoteno.»Za ljudi, ki so se po arbitraži odločili za selitev v Slovenijo, je ta zgodba končana: morda so postopke že zaključili ali pa se končujejo,« pravi Denis Fakin, predsednik krajevne skupnosti Sečovlje. Pri tem dodaja: »Iz tega ne želijo več delati zgodbe.« Osebno pa je ...