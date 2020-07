Večina si želi, da bi se jeseni vsi vrnili v šolske klopi

Ljubljana – Šola bo, in to 1. septembra, zagotavlja ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Osnovne in srednje šole so dobile navodila, da se v teh počitniških tednih pripravijo na najmanj štiri scenarije, od epidemiološke slike in navodil zdravstvene stroke pa bo odvisno, kateri od modelov bo prevladal. Odločitev bo menda znana 20. avgusta, očitno pa je, da velika večina učencev, staršev, učiteljev in pristojnih za izobraževalno politiko upa, da se bodo vsi učenci in dijaki v novem šolskem letu vrnili v razrede.Pred dnevi objavljeni izsledki raziskave medicinske fakultete univerze v nemškem Dresdnu, ki nakazujejo, da ...