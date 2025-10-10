Večina vidi v obvezni božičnici predvolilno potezo

V nadaljevanju preberite:

Delodajalci so protestno zapustili sejo ekonomsko-socialnega sveta o božičnici, ker da so bili postavljeni pred dejstvo. »To niso pogajanja, ampak dejansko diktat vlade,« je odločitev pospremil predsednik OZS Blaž Cvar. Minister za delo Luka Mesec je izrazil obžalovanje nad delodajalsko potezo in napovedal, da bo ministrstvo prihodnji teden poslalo socialnim partnerjem v branje predlog zakona o zimskem dodatku k plači, ki bo določil parametre, kdo ga mora prejeti, v kakšni višini in kdaj, kdo so izjeme.

Rezultati ankete Mediane o uvedbi obvezne božičnice so kljub vsemu razmeroma presenetljivi. Kot kažejo, so anketirani s presenetljivo večino v potezi vlade Roberta Goloba prepoznali predvolilno potezo. Vprašali smo jih tudi, ali so v minulih dveh letih prejeli božičnico in ali menijo, da bo obvezna božičnica podjetjem prinesla koristi ali težave.