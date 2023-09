Večina vprašanih naklonjena poenotenju politike

V nadaljevanju preberite:

Rezultati septembrskega barometra, ki ga za Delo izvaja Mediana, nakazujejo, da je javnost naklonjena vsaj načelnemu poenotenju, s katerim se je politika odzvala na posledice uničujočih poplav.

Največja naravna nesreča, ki je kdaj prizadela Slovenijo, je za seboj pustila razdejanje in uničenje, ob katerem pa se je pokazalo tudi, koliko solidarnosti je v ljudeh. Tako vlada kot opozicija sta zavzeli držo, da sta pomoč prizadetim in obnova trenutno absolutna prioriteta države, in komunicirata v nekoliko bolj spravljivih tonih kot običajno, kar je, kot bi lahko sklepali po izidih poizvedbe, ki je potekala med 4. in 7. septembrom na reprezentativnem vzorcu 715 polnoletnih prebivalcev Slovenije, naletelo na odobravanje. Anketirani so namreč prav vsem politikom, uvrščenim na lestvico, namenili višjo oceno kot pred enim mesecem.