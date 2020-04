Večina za dodatna pooblastila vojski

INFOGRAFIKA: Delo

Ljubljana – Kar 57,5 odstotka vprašanih zelo podpira ali podpira začasno podelitev policijskih pooblastil pripadnikom Slovenske vojske pri varovanju južne meje, kaže anketa Mediane, ki so jo izvedli na reprezentativnem vzorcu 724 polnoletnih prebivalcev Slovenije med 6. in 9. aprilom 2020, pri čemer je podpora višja med podporniki NSi (55 % jih zelo podpira) in SDS (53 % jih zelo podpira).V parlamentu so sicer že večkrat pojasnili, da se je zakonodajni postopek glede aktivacije 37.a člena zakona o obrambi končal. Enako meni tudi predsednik državnega zboraa se je vlada vseeno odločila, da bo za mnenje zaprosila ustavne pravnike.Na vprašanje, zakaj se vlada raje ne odloči za vložitev novega predloga 37.a člena, še pred tem pa uskladi z LMŠ in SAB, ki se na načelni ravni strinjata z njo, a imata nekatere pogoje, obrambni ministerodgovarja, da v zakonu jasno piše, da odloča državni zbor in ne parlamentarni odbor. »Za aktivacijo tega člena je na odboru za obrambo zmanjkal en glas, ne vemo, kaj bi se zgodilo na plenarnem zasedanju državnega zbora,« še dodaja Tonin, ki pri tem ni upošteval, da razmerja v parlamentarnih odborih po nastopu nove vlade še niso spremenjena, ampak se za zdaj še vedno nagibajo v njihovo korist. Dvotretjinsko večino bi koalicija kljub podpori SNS lahko dosegla le s pomočjo katere od večjih opozicijskih strank. Podpora aktivaciji 37.a člena je med njihovimi podporniki sicer nižja: podporniki Levice (40 % jih sploh ne podpira), SD (27 % jih sploh ne podpira) in LMŠ (26 % jih sploh ne podpira).Ne glede na (ne)podelitev policijskih pooblastil pripadnikom Slovenske vojske ti že podpirajo policijo pri preprečevanju nezakonitih migracij, in sicer dnevno z zmogljivostjo v velikosti dveh pehotnih čet, kar je do 180 pripadnikov Slovenske vojske v dveh izmenah. Koliko pripadnikov bi sodelovalo ob morebitni aktivaciji 37.a člena zakona o obrambi, pa je varovani operativni podatek. Je pa obrambno ministrstvo v minulih dneh potegnilo že več potez, da bi lahko zagotovili dovolj pripadnikov Slovenske vojske, ki se lahko takoj vključijo kot pomoč drugim organom. Tako so že podaljšali rotacije kontingentov v mednarodnih operacijah in na misijah, ki so načrtovane do konca junija. Prejšnji teden pa so civilnim zvezam, s katerimi sodelujejo na podlagi letnega načrta, sporočili, da jih zaradi epidemije in prednostnih nalog, ki jih izvaja Slovenska vojska, tudi v maju in juniju ne bodo mogli podpreti.Bodo pa pripadniki Slovenske vojske, po vladni odločitvi ta konec tedna, izvedli vajo Preskok, katere namen je med drugim vzdrževati pripravljenost taktičnih enot in sistema poveljevanja in kontrole v razmerah pandemije.