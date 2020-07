FOTO:Večina za dopust v Sloveniji

Ljubljana – V Sloveniji je bilo v četrtek med 1973 testiranimi odkritih 17 okužb z virusom sars-cov-2, 16 ljudi je v bolnišnici. Na Hrvaškem pa so zabeležili rekordnih 116 novih primerov. Južna soseda, ki se je pred enim tednom uvrstila na rumeni seznam držav, ima 23,8 okuženega na 100.000 prebivalcev v zadnji 14 dneh, Slovenija pa 11,34. Raziskava, ki jo je za Delo izvedla Mediana, kaže, da se bo za dopust na Hrvaškem odločilo nekoliko manj ljudi, kot ga je prvotno načrtovalo.V anketi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana so med 6. in 9. julijem 725 polnoletnih prebivalcev, ki predstavljajo reprezentativen vzorec ...