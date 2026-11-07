Omejevanje kratkoročnih najemov: kaj o tem meni javnost?

Prebivalci Slovenije imajo, kot kaže, o vprašanju omejevanja ali pogojevanja kratkoročnega najema prek spletnih platform nasprotujoča si stališča. Anketa, ki jo je med 716 polnoletnimi prebivalci za Delo opravil Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana, je pokazala, da časovno omejevanje podpira večina vprašanih, vendar jih hkrati skoraj 40 odstotkov meni, naj o kratkoročnem oddajanju odloča posameznik ali trg. Anketa je namreč pokazala, da se več kot 46 odstotkov vprašanih popolnoma strinja ali strinja s časovnim omejevanjem kratkoročnega najema v turističnih občinah, v katerih primanjkuje dostopnih stanovanj, skoraj 29 odstotkov pa jih temu nasprotuje. Slaba petina se medtem s tem niti ne strinja niti temu ne nasprotuje, pet odstotkov pa je neopredeljenih. Na vprašanje, kdo ...