Večini med oktobrom in aprilom manjka vitamina D

Doslej je veljalo, da so bila v Sloveniji nacionalna priporočila za preventivno dodajanje vitamina D omejena predvsem na posamezne ogrožene skupine, nove zdravstvene smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa se ukvarjajo tudi z vprašanjem, ali in koliko naj ga uživajo tudi zdravi odrasli prebivalci. Slovenske raziskave so namreč pokazale izjemno visoko prevalenco pomanjkanja vitamina D v razširjenem zimskem času – od oktobra do aprila, ko zadostna izpostavljenost UVB-žarkom ni mogoča.

»V obdobju podaljšane zime biosinteza vitamina D v človeški koži namreč tako rekoč ne poteka, zato so prebivalci v tem času skoraj v celoti odvisni od prehranskega vnosa oziroma dodajanja vitamina D,« je povedal dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko in izpostavil, da ima pozimi kar okoli 80 odstotkov odraslih prebivalcev Slovenije pomanjkanje vitamina D, približno 40 odstotkov pa celo hudo pomanjkanje.

Zato strokovnjaki v tem času priporočajo njegovo dodajanje v obliki prehranskih dopolnil ali zdravil tudi otrokom in odraslim prebivalcem. Za normalno prehranjene otroke od prvega do 13. leta starosti naj bi odmerek znašal 600–800 internacionalnih enot (IE). Za večino je nato priporočen odmerek 800–1000 IE na dan. Največji odmerek, 1000–2000 IE, pa naj bi jemali starejši od 65 let – če živijo v domu starejših občanov ali med 10. in 16. uro pretežno bivajo v zaprtih prostorih, pa se jim priporoča jemanje vitamina D vse leto. Tako kot to že velja tudi za dojenčke, nosečnice in doječe matere.

Sončenje ni priporočeno Za zadostno sintezo vitamina D na naši geografski legi potrebuje svetlopolta oseba na sončen dan med majem in septembrom od dvakrat do trikrat na teden deset minut izpostavljanja kože glave in okončin. Daljše izpostavljanje soncu in zagorelost kože pa po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje nasprotno zmanjšujeta tvorbo in zaradi nastajanja neaktivnih oblik nižata raven vitamina D.

Kot je poudarila endokrinologinja dr. Marija Pfeifer, so v smernicah primerjali tudi stroške dodajanja vitamina D za določene populacije in jih primerjali s stroški zdravljenja nekaterih bolezni, katerih pojavnost v določeni ogroženi skupini z dodajanjem vitamina D lahko zmanjšamo. Tako si želijo, da bi stroške predpisovanja vitamina D tudi za otroke, starejše od enega leta, nosečnice, doječe matere in prebivalce domov starejših občanov kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kot navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je vitamin D najbolj učinkovit, če ga jemljemo vsak dan. Njegovo dodajanje v velikih odmerkih na daljša obdobja, na primer enkrat na mesec, pa ni učinkovito in je lahko celo škodljivo.

Osebe z debelostjo ali čezmerno prehranjenostjo potrebujejo dvojne odmerke, vendar nikakor ne več od 4000 IE na dan.

V smernicah strokovnjaki, ki so se z njihovo pripravo ukvarjali več let, priporočajo še, da bi bila zdravila z vitaminom D na voljo v lekarnah v prosti prodaji. Da bi docela zmanjšali pojavnost hudega pomanjkanja vitamina D v celotni slovenski populaciji, pa bi bilo po njihovo smotrno razmisliti tudi o sistemski bogatitvi izbranih živil, na primer mlečnih in pekovskih izdelkov, sokov, jajc ...