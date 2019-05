Večini policistov dodatek zaradi migracij

S policisti še odprta fronta

Infografika: Delo

Ljubljana – Vlada je na dopisni seji potrdila mandat svoji pogajalski skupini, da sindikatom javnega sektorja ponudi višji regres za uslužbence z minimalno plačo, in sicer 1050 evrov, pri vseh drugih pa vztraja pri 886 evrih, ki so po novem bruto in hkrati neto. Danes bo znano, ali bo takšno približanje za sindikate dovolj. Posebej pa se bodo vladni pogajalci jutri sestali s predstavniki policistov, ki so še vedno nezadovoljni z izplačili izpogajanega v stavkovnem sporazumu.Apetiti sindikatov so bili sprva precej višji, do minulega ponedeljka pa so se približali tako, da je bila razlika pri regresu za tiste z minimalnimi plačami 50 evrov, za vse druge pa 14 evrov. Če ne bo nikakršnega dogovora, vsem uslužbencem pripada po 886 evrov. Sindikatov višji znesek utemeljujejo predvsem z dobro kondicijo gospodarstva in javnih financ, vlada pa svoja stališča s podatki o 6,2-odstotnem zvišanju plač v javnem sektorju v prvih dveh mesecih letošnjega leta, z razbremenitvijo regresa vseh davkov in prispevkov ter z dvigom minimalne plače.V petek pa se bodo nadaljevala pogajanja predstavnikov vlade in obeh policijskih sindikatov, ki naj bi usklajevali še odprte zadeve, povezane z decembrskih stavkovnim sporazumom. Beseda bo tekla o kariernem sistemu, kjer naj bi policisti imeli precej drugačne zahteve o pogojih napredovanja, kakor veljajo v javnem sektorju. Še vedno pa vsaka stran stoji na svojem bregu pri interpretaciji, koliko dodatka za povečani obseg dela je dogovorjeno s projektom Varovanje schengenske meje in obvladovanje problematike ilegalnih migracij. Vlada vztraja, da bo celoten strošek zanj, torej bruto bruto, 15 milijonov evrov v enem letu, policisti pa razumejo, da gre za bruto znesek in da bi morali prispevke delodajalca plačati posebej.Po statistiki Policije število ilegalnih prehodov meje letos narašča še bolj strmo, kot je že lani. Od 1. januarja do 31. marca so zabeležili 1639 prehodov, kar je 148 odstotkov več kot v istem obdobju 2018.Do dodatka zaradi povečanega obsega dela naj bi bili upravičeni vsi, ki so posredno ali neposredno bolj obremenjeni zaradi nalog, povezanih s problematiko ilegalnih migracij in varovanja meje. Na ministrstvu za notranje zadeve zagotavljajo, da se število prejemnikov dodatka spreminja glede na konkretne naloge. Po podatkih, ki so nam jih posredovali za minule tri mesece, pa bi lahko sklepali, da se s tem ukvarja več kot 90 odstotkov vseh zaposlenih na Policiji ali več kot 7400 od približno 8100 zaposlenih in malo manj kot 60 odstotkov uslužbencev ministrstva za notranje zadeve (okoli 330 od 580).