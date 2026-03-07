Večino skrbijo vojna in njene posledice

Vojna na Bližnjem vzhodu vzbuja skrb pri večini prebivalstva, ki se strinja, da bodo tamkajšnje razmere vplivale tudi na življenje pri nas, kaže anketa, ki jo je Mediana izvedla za Delo. Tak odziv je povsem pričakovan, ocenjuje psiholog Marko Polič, tudi zato, ker se po štirih letih konflikta v Ukrajini in pobojih v Gazi ter drugega dogajanja v svetu ljudje bolj zavedajo možnosti vojne ogroženosti in so postali bolj občutljivi.

»Dogodki takih razsežnosti in vrste, kot je vojna, vedno vzbudijo pozornost, še bolj zaradi svoje geografske bližine. Dogajanje je posredno zadevalo veliko naših državljanov, ki so se znašli na v vojno bolj ali manj vpletenih območjih – torej, ogroženi so bili tudi naši, in na to so ljudje vse bolj občutljivi. Poleg tega množični in družbeni mediji nenehno spremljajo dogajanje, z živo sliko in številnimi podrobnostmi, čeprav različnimi poudarki, in tudi to spodbuja zaznavo ogroženosti.«